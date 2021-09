giulia-de-lellis-al-veleno-contro-le-colleghe:-“non-ha-senso-vivere-di-maschere”

Giulia De Lellis contro i ritocchi alle foto: “Ecco cosa non ha senso per me”

Giulia De Lellis nelle ultime ore si è lasciata andare ad una profonda ‘chiacchierata’ sui social, come spesso gli capita di fare dando anche la possibilità ai fan di farle domande, e tra gli argomenti toccati c’è stato quello delle foto ritoccate. Giulia ha spiegato il suo punto di vista, e cioè che ci sta modificare un po’ le foto per apportare delle migliorie sopratutto se si tratta di scatti con fini professionali, ma che non capisce un uso eccessivo dei ritocchi anche nel quotidiano, infatti la De Lellis ha commentato un po’ al veleno: “Piccole migliorie su contenuti più importanti li comprendo, ma ogni giorno, ogni cosa con una maschera poi così non ha senso per me“.

Giulia De Lellis ammette sui filtri alle foto: “Anche io li usavo”

Molti fan hanno fatto notare a Giulia De Lellis che anche lei spesso ritoccava e non poco le foto, e l’influencer non ha negato spiegando però di aver poi capito che stava andando troppo oltre e che non faceva del bene prima di tutto a sé stessa. “Anche io li usavo” ha ammesso Giulia, che ha ricevuto una bordata da Andrea Iannone, senza fronzoli e con estrema sincerità come di consueto, poi proseguendo: “Ma quando poi ho notato che stava diventando un po’ troppo ho preferito farne a meno per il mio bene e per il bene di chi mi seguiva”.

Giulia De Lellis lancia un importante appello: “Impariamo ad accettarci”

Giulia De Lellis ha proseguito nella sua campagna contro i ritocchi alle foto cercando di persuadere le persone e chi la segue a non usare filtri in modo eccessivi, proprio perchè le persone sono diverse da come appaiono sui telefoni e devono piano piano imparare ad accettarsi. “Siamo questi…siamo quelli dello specchio e non del telefono. Pian piano possiamo imparare ad accettarci“ ha scritto espressamente la De Lellis, e sicuramente i fan di Giulia potranno cogliere il meglio delle sue parole.

