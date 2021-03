giulia-de-lellis-attaccata,-costanzo-la-difende:-“ha-fatto-gavetta”

Giulia De Lellis criticata da una spettatrice: “L’esperienza non conta più nulla”

In questi ultimi giorni è stato annunciato che Giulia De Lellis farà la conduttrice di un nuovo reality show intitolato Love Island. Un’occasione sicuramente molto importante per l’ex fidanzata di Andrea Damante. Tuttavia c’è chi non ha visto di buon occhio questa nuova avventura televisiva di Giulia De Lellis. Difatti una telespettatrice di Lecce ha mandato una lunga email a Maurizio Costanzo, il quale ha una sua rubrica su Nuovo in cui parla di Tv con i lettori, per esprimere il suo più totale disappunto. Il motivo? La suddetta telespettatrice ha voluto far sapere al marito di Maria De Filippi che una persona prima di arrivare a condurre una qualsiasi trasmissione dovrebbe avere una bella gavetta alle spalle: “Evidentemente l’esperienza non conta più nulla…”

Giulia De Lellis difesa da Maurizio Costanzo: “Ha fatto gavetta”

Maurizio Costanzo, dopo aver letto questa email pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha immediatamente dichiarato di non essere affatto d’accordo con la signora di Lecce. Difatti il marito di Maria De Filippi non ha fatto mistero di credere che Giulia De Lellis avrebbe invece fatto parecchia gavetta prima di arrivare a fare la conduttrice del reality show Love Island: “Ha fatto gavetta…” Motivo per cui ha ritenuto che non sia poi così assurdo vederla in quel ruolo.

Maurizio Costanzo su Giulia De Lellis svela: “Non va a condurre Superquark”

Il marito di Maria De Filippi ha poi concluso questo suo lungo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha poi fatto presente alla signora che alla fine Giulia De Lellis non andrà comunque a presentare un programma di cultura importante come Superquark, ma solo un reality show:

“Poi, parliamoci chiaro: non va a condurre Superquark, ma un reality show come Love Island…”

Giulia De Lellis, che si è recentemente sfogata, riuscirà a far cambiare idea alla spettatrice di Lecce?

