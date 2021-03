giulia-de-lellis-contro-le-donne-in-carne?-«se-ti-incontro-ti-taglio-la-gola»-(video)

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite sul web e spesso ha attirato a sé l’ira degli utenti dei social per le sue dichiarazioni. Ma questa volta la bella pometina è finita nella bufera a causa di un video di ben quattro anni fa. Ma cosa è successo?

Giulia minacciata di morte dal web

Su TikTok qualcuno ha tirato fuori un vecchio video di Giulia De Lellis in cui quest’ultima, da Barbara D’Urso, dichiara di non amare le donne in carne. Ecco le parole usate dall’influencer in quell’occasione:

Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero.

Già diversi anni fa, dopo la puntata in cui Giulia De Lellis era ospite, la polemica si è alzata creando un enorme polverone per giorni. Così, in quell’occasione, l’influencer si scusò pubblicamente. A distanza di ben 4 anni, però, la visione di quel video da parte di chi forse non lo aveva già visto prima ha fatto riaccendere gli animi e l’indignazione. Molti utenti del web hanno scritto alla De Lellis insultandola e minacciandola di morte, alcuni dicendo cose davvero gravi. Eccone un esempio:

Se vedo Giulia De Lellis per strada le strappo tutti i capelli e le faccio ingoiare tanti di quei lassativi che se li ricorda fino alla morte. Feccia del genere femminile, non deve permettersi di aprire quella bocca di merda. Se ti incontro per strada ti taglio la gola brutta puttana anoressica.

Giulia De Lellis, comunque, ha voluto dare le sue spiegazioni e tramite Instagram ha dichiarato:

Tutto questo per un video di quattro anni fa addirittura, che curiosamente è risbucato di recente un po’ ovunque. Fortunatamente alcuni mi conoscono e mi seguono ed hanno compreso la cosa, molti altri vedo che stanno facendo fatica, per questo sto facendo questo video diverso dal solito. Io non sono abituata ad alimentare l’odio, spesso lo soffoco, aspetto che si spenga da solo, però lo sapete, sono abituata a dire sempre la mia, in modo diretto, mettendoci la faccia.

Giulia ha poi continuato dicendo:

Indubbiamente sono stata indelicata, ho usato parole sbagliatissime, forse per la giovane età, e chiedo scusa per questo. Avevo già chiesto scusa ai tempi, però quei video non sono usciti. Vedendo quel video ho capito che è cambiato il mondo, il modo di pensare, di parlare, di vedere le cose, ma soprattutto sono cambiata io. Ragazzi, avevo 20 anni. Oggi riesco ad esprimermi in maniera diversa e più chiara, quasi sempre. Sto cercando di lavorare su me stessa, e tutte le persone che mi conoscono questa cosa la sanno.

E infine la De Lellis ha concluso così:

Sanno soprattutto che gli ricordo ogni giorno che non devono mai sentirsi inappropriate. E se involontariamente ho ferito qualcuno, vi chiedo di accettare le mie scuse. So che questo argomento è molto scivoloso, e che qualcuno avrà da ridire anche su questo, però va bene così. Ci tenevo a fare chiarezza soprattutto per chi si è sentito toccato da quelle mie vecchie parole. Scusate tanto ancora, spero di non avervi ferito troppo con quelle mie vecchie parole.

Comunque, dopo le spiegazioni, ha deciso di rivolgere un pensiero alle persone che le hanno vomitato addosso un odio senza pari. Così, Giulia De Lellis ha pubblicato un video in cui legge pubblicamente gli insulti che le sono stati rivolti. Ve lo lasciamo qui sotto: