Giulia De Lellis, duro sfogo sui social: “È veramente vergognoso”

Giulia De Lellis si sfoga su Instagram e sbotta: “Non se ne può più”

Giulia De Lellis, nota influencer nonché modella e Ambassador di numerosi brand, ha sempre condiviso con i suoi followers pensieri ed esperienze sia positive che negative senza peli sulla lingua. Ieri sera, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha voluto aprire una questione molto delicata, soffermandosi su come l’Italia, in questo duro periodo di Covid-19, abbia sempre più rallentato la sua economia, ed in particolare si é mostrata molto scossa alla lettura di molti messaggi ricevuti da persone in difficoltà. Giulia De Lellis ha dunque deciso di sfogarsi sulle proprie Stories di Instagram, scrivendo: “Sono mesi che ricevo messaggi e soffro per voi, con voi! Io vorrei aiutarvi, mi metto a disposizione, ma voi continuate a farvi sentire(…)Per i teatri! Nessuno ne parla ma sono fermi da quasi un anno. É veramente vergognoso…per i cinema, gli attori e le strutture… non se ne può più“.



Giulia De Lellis, messaggio di solidarietà per tutte le persone in difficoltà: “É frustrante”

La bellissima influencer Giulia De Lellis dopo essersi sfogata in nome di tutte quelle attività fermatesi durante questo complicato periodo storico, ha voluto concludere il discorso mandando un messaggio di solidarietà a tutte quelle persone trovatesi in difficoltà. L’ultima storia di Giulia De Lellis su Instagram, dedicata alla delicata situazione, recita: “Scusate lo sfogo(…)é frustrante per me sentire tutta questa sofferenza e non poter fare niente(…)Spero che almeno la cassa integrazione e gli aiuti promessi arrivino a tutti quanto prima! Speriamo che questa situazione finisca presto, buona fortuna“.

Love Island, Giulia De Lellis alla conduzione: “Sogno nel cassetto”

Se i teatri sono fermi, al contrario, l’intrattenimento televisivo é sempre più importante, e per Giulia De Lellis si é finalmente avverato un grande sogno: la conduzione di un programma TV. L’annuncio ufficiale é arrivato dall’influencer proprio ieri, che ha dichiarato: “Uno dei miei sogni nel cassetto é sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island“. Per ora non sono noti altri dettagli, né la data precisa di partenza, ma sicuramente Giulia De Lellis annuncerà presto nuovi indizi.

