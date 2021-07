Giulia De Lellis è al settimo cielo: arriva la sorpresa tramite storie di Instagram

Giulia De Lellis dopo Love Island è già pronta per una nuova esperienza lavorativa? Spunta la notizia su Instagram, ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis sta cavalcando la cresta dell’onda ed ora è già pronta per nuovi progetti lavorativi. Tutto è iniziato con la partecipazione a Uomini e donne, quando la ragazza corteggiò Andrea Damante e fu scelta.

Poi il Grande Fratello Vip, un libero, un film ed infine la conduzione di un programma. Love Island è andato in onda su Discovery Channel. Ora che il reality sta per terminare cosa la aspetta? Spunta la notizia sul web.

Giulia De Lellis: il suo prossimo progetto

Love Island sembra aver avuto molto successo, gli ascolti sono alle stelle e Giulia De Lellis ha superato la prova. Il pubblico la vuole come conduttrice.

Una sorpresa per la giovane influencer che a soli venticinque anni ha già molte esperienze alle spalle e tante avventure ancora da vivere. E c’è di più, su Instagram è spuntata la notizia più bella. Alla domanda sugli ascolti di Love Island, Tv blog ha risposto che

Discovery è molto soddisfatto di Love Island (programma più visto di sempre su Discovery+, con più del 50% degli abbonati che che ha visto tutte le puntate. Rispondendo ad una domanda di TvBlog oggi hanno confermato che ci sarà una seconda edizione e che sarà condotta da Giulia De Lellis (Se lei lo vorrà).

L’influencer non ha ancora detto nulla al riguardo, ma i fan sperano che accetti la proposta.

Per la De Lellis potrebbe essere un’altra opportunità di crescita nell’ambito della televisione e in particolare della conduzione. Ma per confermare bisognerà attendere una sua dichiarazione che arriverà presto considerando il modo in cui si approccia con i follower. Con loro condivide tutto, dal lavoro al tempo libero e questa è senz’altro una notizia di cui vale la pena parlare.