giulia-de-lellis-e-il-suo-amore-malato:-“mi-sta-rovinando-eppure…”

“Mi sta rovinando, è un amore tossico”, la rivelazione inaspettata di Giulia De Lellis

Sta vivendo un’estate all’insegna del divertimento e del relax l’influencer romana che continua a vivere un amore appagante accanto all’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. I due hanno deciso di tenere privata la loro sfera sentimentale evitando di sovraesporsi sui social, social che la bella 26enne usa però per lavoro. In questi giorni la bella Giulia ha assistito al concerto di Achille Lauro e si è concessa anche una vacanza a Ibiza, meta preferita dei vip nostrani. Non ha però potuto fare a meno di confessare che proprio il caldo di questi giorni la sta portando a vivere un “amore malato”: quello per l’aria condizionata.

“Adesso vado a farmi un caffè, mi faccio coraggio, vado a chiudere tutte le valige ne vado a svuotare delle altre, finisco delle cose di lavoro e poi riparto. In tutto ciò c’è l’aria condizionata che mi sta rovinando”.

Questo lo sfogo inaspettato dell’influencer.



Influencer parla di un rapporto malato: “Mi fa male eppure non riesco a farne a meno”

Pronta a darsi la carica con un caffè per rifare le valige e ripartire, dopo il concerto di Achille Lauro, Giulia De Lellis, sulla quale ha rotto il silenzio Signorini, ha ammesso che l’aria condizionata le ha dato qualche problema in queste settimane, ma di non poter farne a meno per via del gran caldo di questi giorni. “Avete presente gli amori tossici? Quelli che proprio ve ne volete liberare perchè fanno male, però è più forte di voi?” ha raccontato la 26enne, proseguendo poi così:

“Ecco questo è il mio rapporto con l’aria condizionata. Un rapporto tossico, un amore malato, ma non riesco a farne a meno”.

Giulia De Lellis e Pierpaolo Pretelli insieme: “Questa canzone ha unito tutti”

Stanca, ma felice per aver vissuto una serata speciale grazie al concerto di Achille Lauro, l’influencer su Instagram Stories si è mostrata insieme al compagno di Giulia Salemi. Il ragazzo infatti ha assistito all’evento, insieme alla fidanzata, mentre la De Lellis era in compagnia del compagno Carlo. I due ex gieffini si sono mostrati insieme in un video, intenti a intonare i versi del brano “16 marzo”. Giulia ha commentato il filmato con queste parole: “Questa canzone ha unito tutti”, segno che la musica continua a creare aggregazione.

