giulia-de-lellis-fa-una-confessione-intima:-“a-volte-mi-scappa”

Giulia De Lellis si sbottona sulla sua ultima esperienza. L’influencer, al timone di Love Island, ha dimostrato grande carisma. Eppure c’è qualcosa che proprio non riesce a trattenere.

Giulia De Lellis ha guadagnato una certa popolarità grazie a Uomini e Donne. Qualche anno fa, infatti, ha preso parte al programma di Maria De Filippi, e come corteggiatrice non è passata inosservata.

All’interno dello studio di Canale 5 aveva deciso di corteggiare il dj Andrea Damante.

Comunque sia, la giovane imprenditrice ha utilizzato la trasmissione solamente come trampolino di lancio. Successivamente ha anche partecipato al Grande Fratello Vip, ed è diventata sempre più seguita anche sui social.

Oggi è un’influencer a tutti gli effetti e su Instagram ha quasi 5 milioni di followers.

All’apice della notorietà, poi, scrive anche un libro che si intitola Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza. Come si può facilmente evincere, infatti, tratta di tradimenti e di ciò che si prova quando si cerca di dimenticare una persona che si ama.

Si può dire che abbia venduto bene, quasi centomila copie, non è certo poco ed è anche riuscito a passare avanti ad altri record editoriali. Tuttavia, per lei non manca mai neanche la televisione.

Proprio di recente, infatti, Giulia ha condotto Love Island. La prima edizione è terminata, facendo vincere Rebeca e Wolf.

Giulia De Lellis si lascia andare: “A volte non riesco..”

La De Lellis ha dichiarato su Tv Sorrisi e Canzoni di essere molto contenta di questa esperienza e che si sente all’altezza del ruolo di presentatrice.

Non le riesce facile essere distaccata con i concorrenti e, a volte, le viene voglia di dire qualcosa di più ai ragazzi.

Inoltre, nel corso dell’intervista ha rivelato un altro desiderio che le sta a cuore. Giulia ha affermato di avere una grande passione per la musica. Si è espressa in questi termini:

Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo.

Insomma, una ragazza determinata che, partendo dal dating show più famoso d’Italia, è riuscita ad arrivare a condurre un programma tutto suo. Chissà, quindi, se anche l’obiettivo canoro potrebbe presto diventare per lei realtà.