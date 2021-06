giulia-de-lellis-gelosa-di-carlo-beretta:-“ho-chiamato-tutti-i-suoi-amici-su-facetime”

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, amore a distanza. L’influencer da alcune settimane è partita per le Canarie, dove sta lavorando come conduttrice di Love Island, il nuovo programma di Discovery sulle relazioni di coppia, mentre Beretta, rampollo di una nota famiglia produttrice di armi, si gode l’estate italiana in compagnia degli amici. Durante una chiacchierata con i suoi follower, Giulia racconta di essersi lasciata prendere dalla gelosia e di aver letteralmente perso le staffe quando Carlo, fuori in barca, ha smesso di rispondere al telefono. Ora che la relazione con Matteo Damante è solo un lontano ricordo, l’influencer vorrebbe che la fiducia fosse alla base del suo rapporto di coppia, ma non sempre è così facile.

Problemi di gelosia con Carlo Beretta: “Mi chiama il Falco”

“Sorelle stalker, dovete sapere che ho appena fatto una figura indescrivibile”, si confida la conduttrice di Love Island durante un momento di relax, nella stanza dove alloggia a Gran Canaria. “Oggi il mio fidanzato, ignaro di tutto quello che ho appena fatto, è uscito in barca con amici”, racconta ai follower. “Mi aveva fatto una lista di persone che sarebbero state presenti”, continua, spiegando di essersi irritata vedendo alcune Stories di un amico in compagnia di una ragazza che non era stata menzionata da Beretta tra gli invitati. “Allora inizio a chiamarli tutti su Facetime e non risponde nessuno di loro! Volevo chiamare anche Paolo, il marinaio, ma mi sembrava davvero da pazza”. A quanto pare però Beretta prende con ironia la gelosia di Giulia, tanto da ribattezzarla con un soprannome molto particolare: “Quando faccio così mi chiama ‘Il Falco'”.

Com’è nata la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Lo scorso gennaio l’influencer ha chiarito che tra la sua storia con Carlo e quella con Andrea Damante non c’è stata alcun interferenza: “Non avevo già iniziato a sentire Carlo mentre ero in vacanza con Damante”. È noto tuttavia che Giulia ha conosciuto Beretta proprio tramite il suo ex fidanzato, cosa che ha complicato non di poco la situazione. “Eravamo un po’ confusi, perché era una situazione particolare. È vero che non era un amico di un amico però sai, non mi pare una cosa carina…mille paranoie e problemi, però al cuore non si comanda e mi sono lasciata travolgere dalla sua educazione, dai suoi modi dolcissimi e anche dalla sua timidezza. È la persona più buona e interessante che io abbia mai conosciuto”. Sia chiaro però, che prima di iniziare a frequentarli ci ha tenuto a chiudere i ponti con il suo ex: “Non ho dovuto fare una scelta. La mia storia era già finita e lui è arrivato successivamente”.