giulia-de-lellis,-incontro-inaspettato-con-iannone.-la-reazione-spiazza-tutti

Giulia De Lellis, cala il gelo con Andrea Iannone. L’incontro a sorpresa in Sardegna

Incontri casuali in Costa Smeralda. Meta amatissima dai vip nostrani la Sardegna diventa ogni estate il centro delle vacanze di influencer, attori, sportivi e conduttori. Questa volta a ritrovarsi nello stesso locale in costa sarda sono stati proprio due ex che non si sarebbero lasciati per nulla bene, ossia Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Il pilota e l’influencer infatti avevano avuto una breve liaison che si è interrotta poco prima che la conduttrice di Love Island decidesse di tornare insieme all’ex storico, Andrea Damante, ormai dimenticato per Carlo Gussalli Beretta. In base all’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, lo scorso 9 agosto, Giulia De Lellis sarebbe entrata nello stesso locale di Andrea Iannone, in cui lo sportivo stava festeggiando il compleanno. Tra i due sarebbe calato il gelo.



Giulia De Lellis e Andrea Iannone: strana reazione durante l’incontro in Costa Smeralda

In base quanto riportato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono ignorati. Segno che tra i due ex potrebbero esserci ancora vecchie ruggini e situazioni irrisolte. Sulla nota rivista si legge che il primo ad arrivare nel locale sulla Costa Smeralda sarebbe stato proprio il pilota, per festeggiare il suo compleanno poi “intorno a mezzanotte nello stesso ristorante è apparsa l’influencer Giulia De Lellis, in compagnia del suo attuale fidanzato, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Tra i due è sceso il gelo, nemmeno un ciao”.

Giulia De Lellis: “Ti porterò dove non sei stata mai”, a chi è rivolta la dolce dedica

Intanto Giulia De Lellis, che di recente ha raccontato di essere stata in ansia, ha festeggiato il compleanno della nipote Matilde e ha organizzato una festa da favola per lei. “Io ti porterò dove non sei stata mai e ti mostrerò le meraviglie del mondo”. Questa la dedica su Instagram di Giulia De Lellis per la nipote.

