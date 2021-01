Giulia De Lellis: niente restrizioni per lei, festa di compleanno assicurata – FOTO

Giulia De Lellis non ha rinunciato a festeggiare il suo venticinquesimo compleanno in compagnia della sua famiglia, arrivano le foto

Giulia de Lellis (Getty Images)

Giulia De Lellis è ormai diventata una donna. Ha compiuto solo qualche giorno fa venticinque anni e non ha perso occasione di festeggiare. Prima con il suo nuovo fidanzato che le ha organizzato una festa intima e speciale solo per loro due, poi via web dove ha spento le candeline in compagnia dei suoi amici e dei suoi fan ed infine non poteva mancare il super party con la famiglia direttamente a Roma. Per l’influencer le restrizioni sono state accantonate.

Giulia De Lellis: compleanno in rosa FOTO

Seguita da quasi cinque milioni di follower la De Lellis non la ferma più nessuno e su Instagram condivide con i fan foto e video della sua quotidianità. Per il suo compleanno l’ultima festa è stata fatta ieri, insieme alla sua famiglia, un party intimo ma sempre sul pezzo. Una serata in rosa dove il suo planner di fiducia ha trasformato il salotto della casa a Roma in un bosco. Fiori che scendevano dal soffitto, pratino al posto del pavimento e una scritta led fantastica. “Voi siete il mio regalo più grande, e lo sarete per sempre” ha scritto sul post delle foto.

“Beata te che puoi festeggiare con la tua famiglia” ha commentato una fan facendo riferimento all’emergenza in Italia. La De Lellis sembra aver dimenticato per un momento la situazione del Paese, facendosi coccolare un po’ dai suoi cari.