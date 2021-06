Giulia De Lellis, problemi di gelosia con Carlo: “Perché mi chiama Falco”

Giulia De Lellis innamoratissima di Carlo Beretta, il ragazzo che le ha fatto perdere la testa dopo la rottura con Andrea Damante. E se amore c’è, gelosia non manca. Forse un po’ troppa quella provata dalla conduttrice di Love Island che si è pure meritata un curioso soprannome: ‘Il falco‘. Ad affibbiarglielo è stato proprio Beretta, come ha raccontato la medesima ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Su Instagram, Giulia ha svelato alcune curiosità della sua vita privata con Carlo (rispetto alla love story con Damante, la De Lellis ha cambiato un poco registro con Beretta, divenendo più scrupolosa in merito alla sua privacy). In particolare ha parlato del tema gelosia, confidando di provarne molta per il fidanzato. Giusto per rendere l’idea della situazione ha così narrato un aneddoto capitato nelle scorse ore.

“Ho appena fatto una figura indescrivibile”, ha esordito l’influencer spiegando che al momento lei si trova a Gran Canaria (impegnata con Love Island) mentre Carlo è in Italia, godendosi il sole di giugno in barca con degli amici. Peccato che nel momento in cui ha provato a contattarlo lui non abbia risposto. Così ha tentato con gli amici, ma anche in questo caso nessun cenno. A questo punto la De Lellis ha narrato di essere andata nel panico e di aver pensato di contattare Paolo, il marinaio dell’imbarcazione. “Però mi sembrava proprio da pazza”, ha riflettuto. Alla fine, un amico di Beretta, il primo ad accorgersi delle ‘insistenze’ dell’influencer, si è fatto vivo, placando l’ansia di Giulietta che ha rivelato che quando assume determinati comportamenti viene soprannominata “Il falco” dal compagno.

Giulia De Lellis, con Carlo Beretta “è amore” vero: Damante archiviato

“Tutto questo per dirvi, amiche stalker e sorelle gelose, che è tutto normale; è amore”, ha concluso la De Lellis che ha ribadito una volta di più come la sua relazione con Beretta proceda a gonfie vele. Ormai il capitolo Andrea Damante è stato definitivamente archiviato. Anche il deejay veronese ha voltato completamente pagina, iniziando una importante relazione con l’attrice Elisa Visari. I Damellis rimangono solo un ricordo, i fan dell’amore che fu è bene che si mettano il cuore in pace. Nessun ritorno di fiamma all’orizzonte.