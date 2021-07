giulia-de-lellis-pronta-a-sposare-carlo-beretta:-il-clamoroso-gossip

Giulia De Lellis e Carlo Beretta vicini alle nozze: scoppia il gossip

Ormai Giulia De Lellis e Carlo Beretta fanno coppia fissa da un anno circa. La conduttrice di Love Island ha spesso e volentieri rivelato sui giornali di stare benissimo al fianco di quest’ultimo non nascondendo di essere rimasta sorpresa dalla sua gentilezza e dai suoi modi di fare da vero gentiluomo d’altri tempi. Il magazine Nuovo ha dedicato alla coppia un bel servizio. E proprio in questa occasione il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha lanciato un gossip su Giulia De Lellis e Carlo Beretta che sicuramente farà felici i fan. Di cosa si tratta? In base ad alcune indiscrezioni raccolte dal periodico pare che Giulia De Lellis e Carlo Beretta siano pronti a sposarsi:

“Secondo alcuni rumor pare che i due abbiano iniziato a parlare di nozze…”

Sarà vero? Carlo Beretta e Giulia De Lellis stanno pianificando il loro matrimonio?

Carlo Beretta raggiunge Giulia De Lellis a Gran Canaria: ecco la prova d’amore

Spesso e volentieri Giulia De Lellis ha dichiarato sui giornali che avrebbe voluto tanto al suo fianco Carlo Beretta durante le registrazioni di Love Island (il reality è stato girato interamente a Gran Canaria), perché non ha nascosto di sentire fortemente la sua mancanza. Il magazine Nuovo ha pubblicato sull’ultimo numero uscito nelle edicole le foto di Giulia De Lellis e Carlo Beretta insieme proprio a Gran Canaria. Difatti il ragazzo ha raggiunto l’influencer, che su Sorrisi ha la sua stima nei confronti della De Filippi e di Uomini e Donne, dimostrando a tutti di tenere tanto alla sua felicità: “Stanno facendo le prove di luna di miele…” Luna di miele o no, una cosa è certa: l’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è forte più che mai.

Giulia De Lellis a Love Island, Gabriele Parpiglia: “E’ stata bravissima”

Giulia De Lellis a Love Island non ha convinto proprio tutti. Difatti in tanti sui social non hanno giudicato positivamente la sua conduzione. In queste ore anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha espresso la sua opinione su quest’ultima asserendo su instagram di credere sia stata bravissima, soprattutto perchè ha avuto l’umiltà di affidarsi agli autori:

“E’ stata bravissima, soprattutto perchè si è fidata degli autori…Questo è un passo necessario per fare bene…”

Gabriele Parpiglia ha poi aggiunto che Giulia De Lellis ha potuto contare anche su uno degli autori più bravi sulla piazza: “Lei ha potuto contare su uno tra gli autori più bravi, Fabio Pastrello…”