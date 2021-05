Giulia De Lellis: sapete quanto guadagna? | Non immaginereste mai

Giulia De Lellis è una nota influencer che in poco tempo è diventata una dei personaggi del momento trovando la formula giusta per attirare pubblico. Con il suo incredibile successo le sono arrivati anche tantissimi soldi.

Giulia De Lellis è una delle influencer più conosciute che ha saputo sfruttare la notorietà acquisita andando in televisione e da quella ha costruito un impero in espansione.

Ha fatto il botto partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice e da lì ha preso il via la sua carriera costellata di consensi e guadagni, infatti non è solo tra i personaggi pubblici più seguiti sui social, ma anche tra i più pagati.

Giulia De Lellis: la sua forza è la comunicazione

L’influencer è una forza della natura che su Instagram ha quasi 5 milioni di followers che pendono dalle sue labbre o meglio, dai suoi post per sapere come truccarsi, come vestirsi, dove andare in vacanza, ecc… Poco tempo fa al Maurizio Costanzo ha spiegato che il segreto del suo travolgente trionfo è la sua capacità di comunicare, di creare empatia con le persone che la seguono. Secondo lei i followers la vedono come un’amica che ha avuto tanta fortuna.

Certo è che ha saputo utilizzare in modo ammirevole la potenza e le opportunità dei social dopo le sue partecipazioni in diversi programmi dove si è fatta notare. Ha fatto fruttare anche il fatto di essere stata tradita da Andrea Damante, scrivendoci un libro insieme a Stella Pulpo: Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!. Insomma una vera miniera d’oro.

Tutte le fonti dei suoi guadagni

Stabilito che il suo lato vincente è quello social e che a ogni messaggio riesce anche ad arrivare come niente a 250 mila Like, si può ben immaginare come sia ambita da numerosi brand di marchi e aziende ansiosi di piazzare i loro prodotti sulla sua pagina. Incasserebbe quindi più di 6 mila Euro per ogni post sponsorizzato su Instagram.

La Newco mgmt di Francesco Facchinetti dà però il suo contributo aiutando la De Lellis e altri personaggi pubblici. Solo grazie a Instagram in un anno guadagnerebbe 1 milione di Euro. Lei poi ha ricavi anche da attività collaterali come servizi di moda, spot pubblicitari, serate in discoteca, ospitate nelle trasmissioni. Solo per presentarsi in discoteca prende circa 10 mila Euro, mentre per il Grande Fratello Vip sono girate cifre a tra i 10 e i 20 mila Euro a puntata.

