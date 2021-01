Giulia De Lellis sconvolge i fan, Ingrassata tantissimo, “Non sembri tu”. Lei distrutta: “Colpa di questo farmaco”. Le foto choc

Giulia De Lellis ha preso qualche chilo a causa di un farmaco che sta prendendo per risolvere un problema alla pelle che in molti conosciamo, l’acne. Se pensavate che la nota influencer si fosse lasciata andare alle abbuffate natalizie vi sbagliate di grosso. Giulia è sempre attenta alla linea e il suo aumento di peso è dovuto soltanto all’assunzione di questa particolare medicina, di cui lei si dice contenta. I rumors più audaci non avevano pensato alle festività come causa del problema, ma a una eventuale gravidanza della donna che l’ha subito smentita in prima persona.Giulia De Lellis ha chiuso definitivamente la sua relazione con Andrea Damante e attualmente sta vivendo una storia d’amore con Carlo Beretta. Sembra che le cose col giovane rampollo stiano andando a gonfie vele, al punto che i due hanno sfruttato le feste per fare le reciproche presentazioni ai familiari. In molti, quindi, notando che l’influencer stava diventando un po’ più morbida, hanno subito pensato a una sorpresa in arrivo. Incredibile pensare che un volto noto dei social non possa ingrassare che subito i suoi follower cominciano a domandarsi i motivi.

Per mettere fine alle voci, Giulia De Lellis è uscita allo scoperto e ha spiegato che nell’ultimo periodo sta assumendo un farmaco per risolvere il problema dell’acne facciale di cui è vittima. La vediamo sempre perfetta e truccata, ma sotto il correttore si nascondono tutte le cicatrici lasciate dalla malattia della pelle. In molti ne conosciamo le conseguenze e i disagi e, in questo caso, l’influencer sfrutta la sua popolarità per incoraggiare i suoi follower a non farsi limitare dal problema, ma ad affrontarlo senza vergognarsene, e per dare l’esempio mostra il suo viso senza un filo di trucco.

Chi soffre di acne al viso sa benissimo che non tutti i rimedi sono efficaci, ma bisogna provare tante creme e investire molto per eliminare la malattia. Pazienza e visite dai dermatologi, comunque, non per forza risolvono il problema. Sembra che la pillola che sta assumendo Giulia De Lellis le stia dando dei risultati soddisfacenti e l’influencer ha confessato di essere contenta nonostante i suoi abituali jeans le vadano stretti: “Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata. Non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio. Come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni”.

A quel punto Giulia De Lellis nelle sue stories Instagram ha mostrato il suo volto senza trucco, che ha lasciato basiti i suoi follower abituati a vederla sempre al meglio della sua forma: “L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete avere vergogna di andare al bar, io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare cose, di vivere” ha detto l’influencer riscontrando successo e apprezzamenti dal fans, contenti del suo messaggio. Tra l’altro Giulia non è l’unico personaggio famoso con questi problemi: di recente sono uscite allo scoperto con i loro brufoli le attrici Matilda De Angelis e Bella Thorne e la modella Paola Di Benedetto.