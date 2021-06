Influencer da milioni di followers, personaggio intraprendente Giulia de Lellis continua a percorrere la strada della popolarità contando solamente sul suo modo d’essere. Ha debuttato a Uomini e Donne divenendo in poco tempo una delle corteggiatrici più amate, la sua storia con Andrea Damante è stata molto seguita tanto da dare vita ad uno stuolo di fans, i Damellis, che hanno sempre sostenuto il loro amore.

Giulia de Lellis: “Ce la sto mettendo tutta…”

Oggi i due, tornati insieme lo scorso anno durante il lockdown e poi separatesi di nuovo, vivono relazioni diverse e stanno seguendo anche dei destini professionali decisamente lontani l’uno dall’altro. La De Lellis è un fiume in piena, reduce dal successo del suo libro Le corna stanno bene con tutto… ha intrapreso anche la carriera d’attrice partecipando al film di Michela Andreozzi insieme a Fabio Volo e in questi giorni ha debuttato come conduttrice di Love Island, un’esperienza che la catapulta direttamente nel mondo della tv come protagonista.

Nonostante l’intraprendenza più volte dimostrata Giulia de Lellis ha ammesso in un’intervista rilasciata al settimanale Ora d’essere spaventata dalla conduzione, non nega d’avere delle insicurezze e paura ma cercherà d’essere se stessa il più possibile: “Ce la sto mettendo tutta, mi sento spaventata, onorata, carica. Sognavo la tv e sarò me stessa, spontanea, senza snaturarmi, con l’empatia, il mio modo di comunicare.” Love Island è un reality dove ragazzi tra i 19 e i 30 anni, tutti rigorosamente single, proveranno a cercare l’amore, un sentimento che se nascerà frutterà alla neo coppia di fidanzati fino a 20.000 euro.

Giulia de Lellis: “Credo molto a Love Island”

Giulia de Lellis rivela anche che anche a Love Island come in altri reality è possibile creare strategie, ma nel caso del neo format alla fine si scoprirà chi ha mentito: “Soltanto alla fine si scoprirà se la relazione è frutto di un’astuta strategia o del vero amore.”

Oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è fidanzata con il rampollo di casa Berretta ma non nega che le sarebbe piaciuto partecipare a Love Island, un progetto a cui crede molto e che spera che abbia il successo che merita anche se il debutto non è stato rilevante in fatto d’ascolti: “Credo che avrei partecipato io stessa ad uno show come Love Island.”