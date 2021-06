Giulia De Lellis svela perché Carlo Gussalli Beretta è diverso dai suoi ex

Giulia De Lellis sembra proprio aver trovato l’anima gemella in Carlo Gussalli Beretta, l’erede della storica dinastia di produttori d’armi (ed ex di Dayane Mello) con cui si è legata dall’estate 2020. È il meno “famoso” dei suoi fidanzati, ma in lui la popolare influencer e conduttrice di Love Island sembra aver trovato qualcosa di diverso, come ha spiegato a Novella 2000.

Giulia De Lellis e la confessione su Carlo Gussalli Beretta

“È un ragazzo che non ha età”, ha detto la De Lellis di Beretta, che ha 23 anni, “Non mi era mai capitato di frequentare una persona come lui, molto profonda, interessante e sensibile. Quando penso a lui, la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. È più unico che raro”. E ancora, Giulia ha spiegato come si rapporta nei legami amorosi: “[Sono] molto dolce. Esigente. Perché ho bisogno di stimoli continui, di dimostrazioni continue. I rapporti dove non ci si dimostra nulla non mi appartengono. Io do molto, ma pretendo molto“. I due sono forzatamente lontani perché lei è alle Canarie a filmare Love Island. Di recente, Giulia ha ammesso di essere molto gelosa del fidanzato, tanto da informarsi costantemente su quello che fa in sua assenza (“Mi chiama “Il falco””).

Gli ex di Giulia De Lellis

Dal lancio televisivo con Uomini e Donne, Giulia De Lellis è stata a lungo fidanzata con Andrea Damante, conosciuto proprio nella trasmissione di Maria De Filippi. Più di altre corteggiatrici ha saputo sfruttare la sua popolarità per avere successo in vari campi, dalla moda alla conduzione, passando per la pubblicazione di un libro (in cui ha raccontato i presunti tradimenti di Damante). Sul piano del gossip, , è stata legata al cantante Irama e successivamente ad Andrea Iannone, pilota ex di Belen Rodriguez. Dopo un ritorno di fiamma con Damante, la loro liason si è conclusa definitivamente e Giulia si è legata a un amico di lui, appunto Carlo Gussalli Beretta.