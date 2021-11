Giulia De Lellis vittima di una disavventura: “Siete più animali del mio cane”

Giulia De Lellis furiosa a causa del suo cane: “Siamo nel 2021”

Giulia De Lellis ha vissuto ore parecchio movimentate tra ieri e oggi, e sui social ha raccontato di una disavventura non da poco che le è capitata a Milano. Dopo esser entrata in un bar all’aperto con il suo cane Tommaso, è stata cacciata con maleducazione a causa della. presenza del cucciolo, e la De Lellis ha voluto sui social raccontare sui social tutto il suo sgomento. “Siete più animali voi del mio cane” ha raccontato Giulia De Lellis furiosa, poi proseguendo: “Animali non ammessi, loro si (nel 2021 in un bar, anche all’aperto)”.

Giulia De Lellis racconta l’episodio con il cane Tommaso: “Personale quasi violento”

Giulia De Lellis su Instagram ha dunque raccontato l’episodio capitatole di recente a Milano durante il quale è stata mandata via da un bar poiché pur essendo all’aperto non accettava animali. La De Lellis, furiosa, non si è lamentata. della politica aziendale, pur non condividendola, bensì del trattamento riservatole per aver commesso l’errore di aver dato per scontato fosse possibile, infatti Giulia ha spiegato: “Personale all’entrata estremamente maleducato e quasi violento solo per essere entrata con un cane dando per scontato che si potesse. Roba da pazzi”.

Giulia De Lellis e il pallino dell’altezza: il retroscena di Roberto Alessi

Di recente il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha svelato alcuni retroscena sull’influencer più famosa in Italia, Giulia De Lellis, e nello specifico un particolare riguardante la sua giovinezza. Alessi, infatti, ha raccontato che la De Lellis ha sempre sognato di divenire modella ma di aver avuto il pallino dell’altezza (è alta 1,53 m) e il timore di non farcela. Il direttore di Novella 2000, giustamente, ha sottolineato quante personalità dello spettacolo non hanno un’altezza molto elevata ma il carisma necessario, e visto lo straordinario successo ottenuto da Giulia De Lellis indubbiamente può essere considerata parte di questa categoria.

L’articolo Giulia De Lellis vittima di una disavventura: “Siete più animali del mio cane” sembra essere il primo su LaNostraTv.