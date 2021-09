Giulia e Sangiovanni si allontanano dai social e lei spiega il perchè

Giulia Stabile ed il fidanzato Sangiovanni hanno preso una decisione piuttosto drastica. I due piccioncini effettivamente sembra che non si siano più mostrati insieme sui social network e non si tratta di un caso, ma di una scelta che entrambi hanno fatto per il loro bene. Ma per quale motivo i due hanno deciso ciò?

Giulia Stabile Sangiovanni, la drastica decisione sui social

Giulia Stabile e Sangiovanni stanno insieme ormai da diversi mesi, dopo che il loro amore è nato all’interno della scuola più ambita d’Italia, ovvero il programma Amici di Maria De Filippi. Da quando i due hanno lasciato la casa, hanno continuato questa storia d’amore che è tanto piaciuta e ha appassionato migliaia di fan. Quest’ultimi sono proprio preoccupati perché in queste settimane Giulia e San Giovanni non sono più apparsi insieme sui social network. In realtà le cose tra di loro pare che vadano a gonfie vele e si tratta soltanto di una scelta che hanno preso entrambi. Alcuni hanno pensato che effettivamente i due si fossero lasciati, ma in realtà le cose non stanno così ed a chiarire questo aspetto è stata proprio Giulia nel corso di una intervista che ha rilasciato a Whoopsee.

Nessuna crisi tra i due, allontanamento volontario

Nello specifico, Giulia avrebbe assicurato tutti i fan che la storia con Sangiovanni procede a gonfie vele, ma che non è più apparsa sui social insieme al fidanzato proprio per scelta personale. “Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata”. Questo quanto dichiarato dalla ballerina, vincitrice della scorsa edizione di Amici.

Giulia torna ad Amici come ballerina professionista

I fan, dunque, possono stare più che tranquilli visto che tra Giulia e Sangiovanni non c’è aria di crisi ed i due hanno semplicemente deciso di prendere un po’ le distanze dai social network per cercare di vivere in modo più sereno possibile il loro amore. Purtroppo nei mesi scorsi sono stati tanti gli attacchi e le critiche arrivate dagli haters che hanno colto sempre l’occasione per poter esprimere la propria cattiveria. Intanto, proprio nei giorni scorsi Giulia è tornata in tv come ballerina professionista nella scuola di Amici.