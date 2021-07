Protagonista della 19esima edizione d’Amici Giulia Molino è arrivata terza al talent di Maria de Filippi, un percorso musicale il suo non sempre fluido e lineare dove ha dovuto dimostrare la sua determinazione ad emergere e il suo palese talento, non sempre compreso e molto spesso criticato. Giulia ha più volte parlato anche dei suoi disturbi alimentari superati grazie anche alla musica e al desiderio di cantare.

Giulia-Molino-Solonotizie24

Giulia Molino forma fisica perfetta: boom di like per lo scatto in costume!

Recentemente Giulia ha debuttato con alcuni nuovi singoli e sta riscuotendo una discreta attenzione e successo, tuttavia è sempre impegnata a migliorarsi e a dare di più impegnandosi con tutta se stessa. Molto spesso la Molino gioca anche con gli outfit, ama apparire diversa ma poi torna sempre alle origini e questo ai fans dell’ex allieva d’Amici piace molto. Molto attiva anche sui social dove ha un seguito di circa 338 mila followers Giulia ama condividere momenti della sua vita privata, in particolare si mostra acqua e sapone senza esitazione rendendo partecipi i followers della quotidianità tipica di una giovane ragazza della sua età.

In un post pubblicato nei giorni scorsi Giulia Molino si è mostrata in costume: prime giornate al mare anche per l’ex allieva d’Amici che a quanto pare ha superato ogni contrasto con il proprio fisico. Scatto sensuale, ma non troppo, relax contagioso Giulia ha superato a pieni voti la prova costume mostrandosi in pace con se stessa e con una fisicità che la premia. I fans hanno immediatamente commentato lo scatto complimentandosi per tanta bellezza: “Sei una dea greca” ha scritto un fan. E ancora: “Madonna mia come ti amo.” C’è anche chi non ha esitato a chiedere all’ex allieva d’Amici quando uscirà con un hit estiva: “Amo ma quindi sta hit estiva me la esci?”

Giulia Molino Fonte Instagram

Giulia Molino: “Non dovevi lasciarci così”

Nei giorni scorsi Giulia Molino, come tanti altri artisti, ha voluto condividere il suo dispiacere per la morte di Michele Merlo scomparso all’improvviso a causa di una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale.

Giulia ha ricordato Michele pubblicando lo stesso tramonto che il giovane cantante aveva condiviso qualche giorno prima. Una dedica quella della Molino che conferma quanto la cantante fosse vicina all’ex allievo d’Amici.