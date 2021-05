giulia-pauselli-vicina-all’addio-ad-amici:-“penso-sia-finito”,-le-sue-parole

Giulia Pauselli oggi è stata ospite nell’episodio di Amici su Prime Video. La ballerina si è raccontata insieme ai colleghi Andreas Muller e Umberto Gaudino. In comune non hanno solo il fatto di far parte del corpo di ballo del talent, ma anche di essere stati dietro ai banchi della scuola prima di diventare professionisti. Per questo il loro messaggio ai concorrenti è arrivato ancora più forte di tanti altri, così come quello di Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè e Alessandra Amoroso prima di loro. Nel ricordare la sua esperienza e la sua carriera, Giulia ha fatto anche una rivelazione inaspettata.

La fidanzata di Marcello Sacchetta si è detta soddisfatta della sua vita al momento. Nell’incontro molto emozionante con i tre professionisti Sangiovanni ha chiesto chi sono oggi. La ballerina ha spiegato di sentirsi una persona fortunata, perché ha quasi tutto: il lavoro che le piace, l’amore e la salute. A questo punto ha spiegato che forse il suo percorso da ballerina forse è giunto al termine. Sente di essere vicina a desideri diversi, più maturi:

“Sento di aver fatto tante cose per cui il mio percorso come ballerina penso che sia finito, tra virgolette. Per me Amici come professionista è il mio punto di arrivo. Ho fatto tante cose e grazie a tutte queste cose sono arrivata a poter lavorare qui dentro. Mi sento più andante verso desideri diversi, più maturi. Per quanto riguarda la Giulia ballerina ho fatto tutto quello che volevo fare e sono felice qua adesso”

Parole che suonano come un vicino addio ad Amici di Maria De Filippi. Giulia è tra i professionisti da qualche anno ormai, per lei è un lavoro speciale non solo perché lo considera forse la massima realizzazione ma anche perché lavora accanto al fidanzato Marcello Sacchetta. Senza di lui sarebbe un Amici meno speciale, ma a parte questo Giulia Pauselli ha una considerazione altissima del talent show. Lo considera un programma che valorizza i ballerini, che permette loro di mostrare tutto ciò che hanno imparato negli anni. Forse perché negli altri programmi i ballerini fanno quasi da contorno, ballano tra un momento e l’altro.

Ad Amici invece i ballerini hanno un ruolo fondamentale, anche nei confronti dei ragazzi. Perché i professionisti non solo insegnano coreografie e passi agli allievi, ma ne seguono la crescita e i miglioramenti. Per lei è un aspetto molto importante. Sarà pronta a rinunciare a tutto questo? Magari non ce ne sarà bisogno. Giulia Pauselli potrebbe lasciare il ruolo di ballerina ad Amici, ma non il programma: chissà, potrebbe avere un nuovo ruolo. Per esempio passare in sala come ha fatto Marcello.