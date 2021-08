giulia-salemi-ammette:-“io-e-pierpaolo-non-siamo-amabili”.-cosa-succede-la-mattina

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non lo nascondono: “La mattina non siamo molto amabili”

Stanno vivendo un’estate magica Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia che si è conosciuta all’interno del Grande Fratello Vip è inseparabile ormai dalla fine del reality condotto da Alfonso Signorini e ha spazzato via critiche, dubbi e polemiche con la loro spontaneità, mostrando quotidianamente come stanno vivendo il loro rapporto. In queste ore, con una sincerità disarmante, Giulia Salemi ha rivelato anche un difetto che accomuna lei e il fidanzato Pierpaolo Pretelli:

“Avevo fatto una storia ma l’ho cancellata perchè io e Pierpaolo se non facciamo colazione non siamo molto amabili, socievoli e connessi, siamo un po’ lenti, quindi buongiorno da quel di Roma”.

Queste le parole dell’influencer che ha mostrato la passeggiata verso il bar con il fidanzato per fare colazione e dare il via alla giornata con la giusta carica.



Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti per una nuova vacanza: “Sto facendo la valigia”

Nuova vacanza per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che, dopo essere tornati a Roma nei giorni scorsi sono ripartiti. Giulia Salemi ha mostrato sui social i preparativi commentando: “Fidanzata modello c’è! Ragazzi sto facendo la valigia al nostro buon Pierpaolo e, mentre cerco le cose da sport, ritrovo questa felpa, chi se la ricorda, l’avevo regalata io in tempi non sospetti”. La coppia molto probabilmente potrebbe fare una puntatina in Sardegna, meta quasi ogni anno delle vacanze di Giulia Salemi, ferita da Pierpaolo ieri.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli beffati in viaggio: “Una sola”. L’amaro sfogo

“Traghetto e una sola di quelle… 10 euro due cappuccini”. È stato questo lo sfogo di Pierpaolo Pretelli di pochi minuti fa. Il fidanzato di Giulia Salemi ha mostrato il ponte della nave in cui si trovano. Molto probabilmente la coppia è pronta per raggiungere un’isola italiana. Quale sarà la meta dei due gieffini? Al tempo le risposte.

