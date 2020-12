giulia-salemi-ancora-nel-mirino-di-elisabetta-gregoraci:-ecco-cosa-ha-rivelato-l’ex-moglie-di-flavio-briatore

Sembra infinita la storia che ha visto coinvolte Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Una storia che pare sia iniziata in Sardegna, al Billionaire di Flavio Briatore. Da una parte c’è l’ex moglie del magnate che avrebbe accusato l’influencer power di fare la smorfiosa con il proprietario del locale di Porto Cervo per far parte della sua cerchia. Dall’altra Giulia Salemi che rigetta ogni accusa della Gregoraci, affermando di essere stata invitata da amici e di non aver chiesto di non pagare per sostenere quello stile di vita in Sardegna.

Stando a quanto riportato da biccy.it, però, ieri Elisabetta Gregoraci ci sarebbe andata giù pesante con le accuse rivolte a Giulia Salemi. Accuse mosse dal confessionale e che, con tutta probabilità, verranno riprese nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5:

Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire. Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi. Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente fonte: biccy.it

Dal suo confessionale, invece, Giulia Salemi piange disperata e avrebbe detto di essere stanca di quanto insinuato dalla Gregoraci:

Non ci sto più, non voglio passare per quella che non sono. Non chiedo proprio nulla, non evito di pagare fonte: biccy.it

Quale sarà la verità? Nel frattempo abbiamo appreso che Flavio Briatore sia molto infastidito da questa storia…Sarà realmente così?