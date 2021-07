Giulia Salemi: “Cecilia Rodriguez? Non ho montato la polemica”. Cosa è successo

Giulia Salemi sul litigio con Cecilia Rodriguez: “Non ho montato la polemica”

Hanno condiviso la stessa esperienza all’Isola dei Famosi Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Entrambe le modelle infatti sono state ospiti di Ilary Blasi per sostenere rispettivamente Fariba Tehrani e Ignazio Moser. Durante le battute finali della stagione televisiva appena trascorsa, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono incontrate in diversi salotti tv, tra cui appunto quello del programma di Tommaso Zorzi in cui, la fidanzata di Moser, ha ammesso di non aver gradito tre anni fa l’allontanamento dell’influencer, dopo il fidanzamento con Francesco Monte. Tra le due ci sarebbero stati degli screzi anche legati a Jeremias, con il quale la Salemi aveva ammesso di essersi scambiata qualche bacio in passato. A chiarire tutto sulla lite con Cecilia Rodriguez è stata Giulia Salemi che sulle pagine del settimanale Chi ha ammesso:

“Ho risposto con il silenzio, non ho montato la polemica”.

Giulia Salemi, retroscena sulla lite con Cecilia Rodriguez: “Mi ha chiamata per scusarsi”

Giulia Salemi ci ha tenuto a sottolineare che con Cecilia Rodriguez ha chiarito ogni malinteso. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha raccontato: “Cecilia Rodriguez mi ha chiamata e mi ha detto che era dispiaciuta, anche perchè ha tirato fuori cose dette tre anni fa e quindi fuori contesto, per questo è stata attaccata dal web”. Giulia Salemi ha proseguito il suo racconto sottolineando di aver apprezzato molto il fatto che Cecilia Rodriguez l’ha chiamata per chiarire. “All’Isola l’ho sempre salutata. Per me è un capitolo chiuso” ha concluso la Salemi.

Giulia Salemi: “Con Pierpaolo ho ritrovato la mia autostima”. Il ringraziamento speciale

Messe da parte le polemiche, Giulia Salemi ha ammesso di vivere un momento d’oro dal punto di vista sentimentale. “Con Pierpaolo ho ritrovato la mia autostima” ha raccontato l’influencer che ha ammesso di piacersi e, sentirsi desiderata, è stata una cura per le sue insicurezze. Intanto però di recente Pierpaolo Pretelli si è sfogato su Battiti Live e la mancata partecipazione al programma.