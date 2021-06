giulia-salemi,-che-gaffe-su-petrelli!-prima-lo-dice,-poi-cancella-tutto

L’ex gieffina del Grande Fratello Vip svela tutto sul suo amoroso poi si pente di ciò che fa ed elimina tutto: cosa è successo.

La coppia del momento è senz’altro quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, i due ex gieffini si sono innamorati al primo sguardo. Oggi sono osannati dai loro fan, che li reputano inseparabili, oltre ad averli assembrati in un unico nome d’arte, i “Prelemi”.

Da quando i due fanno coppia fissa, i fan non distolgono quasi mai le attenzioni da ciò che accade nelle loro vite. La gieffina ha appena riabbracciato la madre, Fariba Therani, tornata dall’Isola dei Famosi, delusa per l’eliminazione.

Per quanto riguarda, Pierpaolo, invece, il suo futuro inizia a delinearsi, nel campo della musica. A proposito di ciò, l’ex gieffino è a lavoro per regalare un nuovi singolo musicale, per rendere l’estate ancor più calda. E’ in lavorazione un progetto che rappresenterebbe la prima registrazione in assoluto della sua carriera, di cui i fan sono certi che si trasformerà in un vero e proprio “tormentone”

L’ex gieffina svela tutti i dettagli del progetto, poi fa dietrofront: imbarazzante

Da tempo si parlava di un Pierpaolo Petrelli in orbita successo musicale, per la realizzazione del suo primo singolo in assoluto. Il progetto procede a gonfie vele, proprio come i fan si aspettavano, anche se qualcuno di sua conoscenza sembra averlo messo già in gran luce.

Giulia Salemi fa un grosso spoiler su Pierpaolo Pretelli ed è costretta a cancellare tutto. pic.twitter.com/Unp3X0vySq — disagiotv (@disagio_tv) June 4, 2021

Si tratta della fidanzata, Giulia Salemi, che nelle ultime ore ha eseguito una gaffe in diretta social. I fan e lei stessa non potevano credere ai loro occhi per la “gaffe” commessa.

Infatti, la modella ha fatto il passo più lungo della sua gamba e ha svelato quasi tutti i dettagli della canzone del fidanzato. Dopo aver pubblicato sui social, il momento in cui Petrelli intonava le strofe del brano, Giulia si è resa conto di aver commesso un gesto imbarazzante, nello spoilerare tutto.

Pochi minuti dopo, il servizio reso pubblico dalla Salemi, in diretta, sparisce dai social, evitando così di far diventare anzitempo virale, il succulento progetto musicale.

LEGGI ANCHE —–> Jasmine Carrisi, che frecciata a papà Al Bano! “Mai con lui”

LEGGI ANCHE>>>Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi dichiara il vincitore: la rivelazione

Il titolo del nuovo brano che tra non molto (il prossimo 18 Giugno) diventerà realtà si intitolerebbe “L’Estate più calda”.