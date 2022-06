giulia-salemi-confessa:-“chiara-ferragni-a-sanremo?-un-sogno-che-si-realizza”

Chiara Ferragni sarà co-conduttrice del famoso festival musicale: la reazione dell’ex gieffina

Di recente Amadeus ha annunciato che Chiara Ferragni sarà al suo fianco per aprire e chiudere il Festival di Sanremo 2023. Il noto presentatore per la precisione riferendosi alla nota influencer ha detto: “Per quanto riguarda la 73sesima edizione sono in grado di dirvi che sarà co-conduttrice nella prima e nell’ultima sera”. Nella giornata di oggi non si è fatta attendere la reazione di Giulia Salemi, dato che non ha nascosto la sua gioia per il fatto che la moglie di Fedez salirà sul famoso palco dell’Ariston. Le parole scritte dall’ex gieffina in un lungo post pubblicato tra le storie di Instagram sono state:

“La notizia mi ha emozionato, lo ammetto, come se su quel palco che tutti sogniamo ci dovessi salire io”.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli elogia la nota imprenditrice: “Ha la forza di unire le persone”

In questi giorni è arrivato l’annuncio di Amadeus, il noto conduttore e direttore artistico del noto festival della musica italiana, che dal 7 all’11 febbraio 2023 andrà in onda in prima serata su Rai Uno con la sua 73esima edizione. Il presentatore ha fatto sapere in anteprima che ci sarà la presenza della moglie di Fedez alla kermesse, precisamente la prima e l’ultima serata con il ruolo di co-conduttrice. Giulia Salemi nota al pubblico anche per essere una influencer ha dedicato un post alla famosa imprenditrice, e per iniziare sul fatto che metterà piede sul palco dell’Ariston ha scritto: “E’ un sogno che si realizza. Intendo dire il nostro sogno, quello delle generazioni di influencer e content creator che sono cresciute guardando a lei come punto di riferimento a cui ispirarsi per costruire un futuro”. A questo punto l’ex gieffina ha elogiato Chiara Ferragni: “Lei ha la forza di unire le persone, condividere le sue emozioni e le sue idee con chi la segue. E’ diventata essenziale facendo quello che in tanti cerchiamo di fare bene ogni giorno, a volte ci riusciamo, a volte no”.

La moglie di Fedez ringraziata dall’influencer: “Ha dato dignità a una categoria enorme di lavoratori”

Sempre sui social Giulia Salemi che nelle scorse settimane è stata molto preoccupata, ha ringraziato la moglie di Fedez con queste parole: “Io oggi non devo più spiegare che lavoro faccio grazie a lei, che ha dato dignità ed identità ad una categoria enorme di lavoratori che fino a poco tempo fa erano considerati degli idioti che si facevano i selfie”. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha continuato a essere grata alla famosa imprenditrice: “Se oggi ho comprato casa, ho aperto il mio Brand, sono testimonial ed Ambassador di 4 brand, se faccio tv in branded content e faccio almento 50 attiviazioni digital all’anno in qualche modo è grazie anche a lei che prima di tutte noi questo lavoro lo ha immaginato”.

