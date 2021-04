giulia-salemi,-confessione-su-pierpaolo-pretelli:-“non-voglio-sbilanciarmi”

Giulia Salemi, le parole su Pierpaolo Pretelli: “Non ho mai conosciuto un ragazzo come lui”

Giulia Salemi, fresca conduttrice di Salotto Salemi, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair durante la quale ha raccontato moltissimi aspetti della sua vita, sia professionale che privata, toccando argomenti quale la carriera, gli amici e soprattutto Pierpaolo Pretelli. Sull’ex velino la Salemi ha raccontato: “Non voglio sbilanciarmi, ma realmente non ho mai conosciuto un ragazzo come lui, che mi capisce come lui: è la metà della mela, ed è normale che ci sia la volontà di pensare a un futuro insieme”. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli il futuro sembra sempre più roseo, come dimostrano i tanti momenti condivisi insieme sui loro profili social.

Giulia Salemi, il rapporto con le critiche sulla storia con Pierpaolo: “Ci soffrivo tanto”

Giulia Salemi è sempre più lontana dal concetto di ragazza e sempre più vicina all’idea di donna, ed anche durante la sua intervista a Vanity Fair è apparso in maniera preponderante questo nuovo aspetto dell’influencer, decisamente diversa dopo il GF Vip. Proprio nel GF Vip ha imparato ad incassare tante critiche per la storia con Pierpaolo Pretelli, con cui le cose sembrano procedere sempre meglio come dimostra anche la dedica per il compleanno, e a tal proposito ha dichiarato: “In passato ci soffrivo tanto, ma oggi ho imparato a farmi scivolare le cose brutte e a concentrarmi sull’amore, che è tantissimo. Ho un esercito di persone di tutte le età che mi vuole bene, che mi capisce e che mi accetta per quella che sono”.

L’Isola Dei Famosi, Giulia Salemi su Fariba Tehrani: “Tifo per lei”

Giulia Salemi ha raccontato a Vanity Fair anche le sue sensazioni sul percorso che la madre, Fariba Tehrani, sta facendo a L’Isola Dei Famosi, adventure game che per ora vede la donna relegata ad aspirante naufraga di Parasite Island e non ancora del tutto partecipe del gioco effettivo. su Fariba, Giulia Salemi ha dichiarato: “È una donna di una certa età che si è messa in gioco, sempre fuori le righe e per niente costruita: aspetto con ansia che si ricongiunga con il gruppo perché sono sicura che ci regalerà grandi emozioni. Il mio tifo è per lei“.

L’articolo Giulia Salemi, confessione su Pierpaolo Pretelli: “Non voglio sbilanciarmi” sembra essere il primo su LaNostraTv.