giulia-salemi-demoralizzata-per-un-nuovo-inconveniente:-“sono-stanca”

Giulia Salemi ha un problema in vacanza. Lo sfogo: “Non vogliono farci comunicare”

Sta trascorrendo le vacanze a Formentera con l’inseparabile fidanzato Pierpaolo Pretelli, che ha festeggiato due giorni fa il suo compleanno, e gli amici più stretti Giulia Salemi. Sole, mare e amore sembrerebbero essere gli ingredienti dell’estate 2021 di Giulia Salemi, ma bisognerebbe aggiungere anche la parola: “inconvenienti”. Proprio così perchè nonostante le giornate goliardiche all’insegna del divertimento, per l’influencer non sono mancati i problemi. L’ultimo inconveniente ha avvilito Giulia Salemi che non ha potuto fare a meno di raccontare su Instagram Stories ai suoi numerosi followers quanto successo:

“Raga non so perchè sono giorni che ogni volta che metto storie parlate fa così. Ho già provato quattro volte a fare le storie stamattina… Non vogliono farci comunicare”.

Questo lo sfogo di Giulia Salemi che ha ammesso di avere un problema con Instagram che non aggiornava il suo stato.



Giulia Salemi si sfoga: “Sono stanca”. Inconveniente inaspettato a Formentera

“Mentre mi strucco volevo comunicarvi che sono stanca di fare storie parlate che non mi si caricano, che devo salvare e far postare agli altri”. Queste le parole di Giulia Salemi, avvilita per i problemi avuti nel caricare le storie su Instagram. L’influencer sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Formentera con il fidanzato Pierpaolo Pretelli e gli amici, mostrando i giri in barca, le risate e il mare cristallino.

Pierpaolo Pretelli stuzzica Giulia Salemi: “Nemmeno Instagram ti sopporta più”

A far sorridere Giulia Salemi ci ha pensato Pierpaolo Pretelli con una battuta: “Nemmeno instagram ti sopporta più”. L’influencer ha riso divertita alla frase ironica del compagno che è riuscito a tirarla su. Insomma, Pierpaolo Pretelli, in lacrime di recente, sembrerebbe essere l’antidoto a un ogni problema di Giulia Salemi, sempre pronto a tirarla su di morale.

