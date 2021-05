Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si odiano? «Non siamo amiche, ecco perché»

Non è difficile immaginare perché Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez non si stiano simpatiche; le due donne hanno condiviso un ragazzo in passato e si tratta proprio di Francesco Monte. Inoltre, c’è da ammettere che la sorella di Belen non ha speso belle parole nei confronti della ex gieffina, ma cosa ha detto?

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez sono amiche?

Cecilia Rodriguez è stata ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z; in collegamento con l’opinionista dell’Isola ha svelato il motivo che l’ha spinta a togliere il follow su Instagram a Giulia Salemi:

Giulia Salemi l’ho conosciuta qualche anno fa, forse 2 perché abbiamo fatto dei lavori insieme. In che rapporti siamo? Posso raccontare la verità? Sì dai la diciamo. La verità è che all’inizio sì, tutto bene… poi è successo che si è fidanzata con Francesco Monte e lei era una che ti diceva: ‘amica, amica, amica…’. Insomma, una telefonata non poteva farmela perché era al GF Vip, però insomma.

Cecilia ha poi continuato a parlare di Giulia dicendo:

Però per me non sono cose che si fanno, ma il problema era un altro. Lei era una ragazza che aveva una mezza storia con mio fratello, poi c’era qualcosa su Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più uno. Non abbiamo mai litigato, questo sì, però abbiamo smesso di seguirci per questo motivo. Quindi non siamo amiche dai.

C’è da dire che questa coincidenza capita spesso nella vita di Giulia Salemi; basti pensare a quando si dice amica di Ariadna Romero e oggi condivide il letto con Pierpaolo Pretelli, l’ex della modella cubana. Insomma, gran caos!

Giulia parla di Cecilia

Nel 2018, comunque, durante il GF Vip 3 di Ilary Blasi, la conduttrice ha mostrato a Giulia Salemi un articolo nel quale si diceva che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non erano d’accordo con la relazione dell‘influencer e Francesco Monte. Ecco in quell’occasione cosa disse Giulia:

Cioè, se tu mi conosci nella vita reale… Voglio dire, abbiamo anche fatto una vacanza insieme a Cefalù quattro giorni, stavamo tutti i giorni insieme 24 ore su 24. Abbiamo parlato, ci siamo raccontati. Io non li ho mai giudicati, anzi ho detto ‘hanno fatto bene a seguire il cuore Ignazio e lei’. Ma cioè proprio loro puntano il dito contro di me?! Ma io non merito di avere un amore? Sono l’unica che è single da 5 anni. Ma poi ha parlato del fratello. Dai eravamo a Cefalù le ho fatto leggere i messaggi, non mi far passare per la gatta morta che non sono. Io con un uomo non c’ho mai provato, sono loro a provarci con me. Io sono all’antica, è il ragazzo che deve provarci. Ma poi qui dentro è bello riuscire a trovare una spalla. Per riuscire ad andare avanti, è normale.

E ancora la Salemi sulla Rodriguez e Moser dice:

Proprio loro che hanno vissuto una cosa del genere puntano il dito contro di me. Pur conoscendomi dice queste cose, questo mi fa sbroccare. Io non li ho mai giudicati! Ho sempre detto cose belle su di loro, su Cecilia, Jeremias e Ignazio. Ho sempre detto che sono simpatici, carini e divertenti. Io rispetto l’opinione altrui, però mi stupisco, non pensavo avessero questa opinione di me.

Noi di DonnaPOP non vogliamo entrare nel merito delle relazioni altrui, ma c’è da ammettere che Giulia Salemi sembra stupirsi sempre di ogni cosa che la riguarda, senza mai valutare le sue azioni chiedendosi se magari non siano proprio queste il problema. Comunque, amiche o no, poco importa: sia lei che Cecilia Rodriguez fino a ora hanno sempre mantenuto grande aplomb e classe quando si sono incontrate nello studio dell’Isola dei Famosi. Continueranno così?