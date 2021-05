Giulia Salemi e Francesco Monte: perché si sono lasciati? C’entra Cecilia Rodriguez!

Perché Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati? Cosa c’è dietro la loro rottura? Ma, soprattutto, chi ha lasciato chi?

L’uragano Cecilia Rodriguez: le sue parole a Il Punto Z!

Hanno scatenato un vero putiferio le parole di Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi, interrogata da Tommaso Zorzi in una chiacchierata durante il suo programma Il punto Z. Chechu non è stata tenera con l’influencer italo-persiana: la prima di tante cadute di stile, ha rivelato, sarebbe stata stringere una relazione proprio con il suo ex fidanzato, Francesco Monte.

Non solo, una volta finita con Monte, Giulia avrebbe puntato un altro ex, stavolta di Belen, ovvero Andrea Iannone, e perfino il terzo fratello Rodriguez, Jeremias. Ma perché Giulia Salemi e Francesco Monte si erano lasciati?

Giulia Salemi e Francesco Monte: ecco perché lui l’ha lasciata

Torniamo un po’ indietro: è giugno 2019 e il settimanale Spy, edito da Mondadori e molto vicino alla ex coppia, annuncia la separazione tra Giulia Salemi e Francesco Monte. A chiudere è lui e la sua decisione getta nello sconforto la bella modella bruna, che aveva sempre avuto un debole per Monte e credeva di aver trovato il grande amore nella Casa del Grande Fratello Vip. Una volta tornati alla vita reale, però, le cose non hanno funzionato:

I motivi della rottura sono riconducibili alla volontà di Francesco, che ha perso la sicurezza nei suoi sentimenti, la sicurezza che Giulia possa essere la donna giusta con cui fermarsi e costruire un progetto a lungo termine.

Sempre stando a Spy, Francesco Monte però non aveva ancora chiuso con il passato quando si era avvicinato a Giulia e che in realtà nel suo cuore ci fosse ancora Cecilia Rodriguez, ormai felicemente fidanzata con Ignazio Moser. Quello che è certo è che mentre lui si dedicava completamente al lavoro, la Salemi pubblicava video in cui appariva in lacrime su Instagram.

Le parole di Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi

Ecco cosa ha detto Cecilia Rodriguez a Tommaso Zorzi a proposito di Giulia Salemi, Francesco Monte e non solo:

All’inizio tutto bene, poi è successo… Non che si è fidanzata con Francesco Monte, che era il mio ex fidanzato, però una che ti chiama “Amica, amica, amica”… È vero che non poteva farmi una telefonata perché era al Grande Fratello, però non sono cose che si fanno. Comunque non è stato quello il problema. Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi sua mamma (Fariba, ndr) aveva detto una cosa su Andrea Iannone che la chiamava. Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo, ma la verità è che non successo niente di che.

Quello che a Cecilia Rodriguez non è andato giù, insomma, è che Giulia Salemi sembri averla un po’ sfruttata per entrare prima di tutto nelle grazie del suo ex, poi di quello della sorella Belen e per finire in quelle di Jeremias. A questo punto, aspettiamo la risposta di Giulia. Arriverà?

