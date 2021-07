Giulia Salemi e il ricordo di Raffaella Carrà: scoppia la polemica sul discutibile tweet

Brutto scivolone per Giulia Salemi, splendida influencer da migliaia di follower su Instagram. Nel mirino un suo tweet infelice

Raffaella Carrà (Instagram)

Ieri si sono tenuti i funerali di Raffaella Carrà, icona della televisione italiana e amata da milioni di persone. La showgirl è morta il 5 luglio per un tumore ai polmoni e non appena la notizia è stata resa nota, i social si sono riempiti di omaggi e ricordi in suo onore.

Tante le personalità note a ricordarla, tra ex colleghi e ammiratori che l’hanno seguita durante tutto l’arco della sua lunga carriera di successo. Tra di loro anche Giulia Salemi, influencer e ex inquilina del Grande Fratello Vip.

Piacentina, classe 1993, si è fatta le ossa partecipando all’inizio della sua carriera al concorso di Miss Italia 2014, dove per un soffio non vince, arrivando terza. In seguito ha partecipato con la madre Fariba a Pechino Express per poi ricevere la proposta irrifiutabile: partecipare al Gf Vip 3.

Qui conosce Francesco Monte, con il quale inizia una burrascosa storia d’amore, che finisce appena un anno dopo. In seguito si dedica ai social, dove spopola come testimonial e modella. Alfonso Signorini ne percepisce le potenzialità e la invita a partecipare nuovamente al reality, dove conquista tutti con la sua simpatia e dove conosce il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli.

Salemi, l’omaggio a Raffaella Carrà non piace ai fan che la bacchettano

Oltre a Instagram, la bella Giulia ha anche un profilo Twitter molto seguito dai fan e spesso cinguetta sui fatti più importanti. Anche nel caso della morte della compianta Raffaella, l’influencer ha voluto dire la sua e mostrare il suo dispiacere, ma la cosa ha fatto storcere il naso ai follower.

Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) July 9, 2021

A non andare giù ai suoi ammiratori è stato l’accenno della ragazza alla “spunta blu”, il mondo con cui Twitter ufficializza i profili certificati, quelli più seguiti e di personaggi famosi.

“In my opinion avresti fatto meglio a scrivere una vera dedica invece che limitarti a questo commento fuori luogo” scrive un’utente e ancora “avresti fatto meglio a stare zitta! Punti di vista…”. Al momento Giulia non ha ancora risposto alle accuse, non ci resta che controllare i social dove sicuramente non mancherà di postare la sua reazione, come suo solito.