Giulia Salemi è in dolce attesa? Parla sua mamma: speranza o soffiata?

Quest’anno ha spesso sorpreso i telespettatori con le sue “previsioni”: ma ora Fariba Teherani interroga l’Universo su sua figlia, Giulia Salemi.

Fariba Teherani (screenshot instagram)

Durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, Fariba Teherani si è rivelata decisamente un osso duro per gli altri concorrenti.

I naufraghi hanno presto dovuto capire che la donna, apparentemente gentile e fragile, nascondeva invece un carattere forte e battagliero, poco incline ai compromessi.

Soprattutto, hanno fatto scalpore le sue “predizioni”, il modo in cui ottenesse delle “anticipazioni” sul futuro. A suo dire, informazioni che le arrivavano “interrogando l’Universo”, e che ci prendevano.

Difficile quindi dubitare dell’ultima previsione di Fariba riguardo a sua figlia, Giulia Salemi.

Fariba: “Sarò nonna…”

L’ex “naufraga”, durante un cena insieme alla figlia per festeggiare la fine della sua esperienza sull’isola più famosa della televisione italiana, ha interrogato l’Universo per sapere quale sarà il futuro sentimentale di Giulia, al momento felicemente impegnata con il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

L’Universo non mente: ecco le parole di Fariba

Giulia Salemi (screenshot instagram)

L’Universo ha detto che sei in buone mani. Che a 29 anni, ahimè, divento nonna. L’ha deciso l’Universo, ma io volevo rimanere giovane. E il nome di nonna…non mi far chiamare nonna

Insomma, a quanto pare la futura gravidanza di Giulia è un dato di fatto, non una mera ipotesi. D’altronde, appena sette giorni fa Fariba aveva raccontato a “Casa Chi” di essere molto contenta di Pierpaolo Pretelli, e di apprezzare le evoluzioni dei “Prelemi”.

All’inizio ero scettica, ma poi ho visto che lui è un bravo ragazzo. E poi sono molto felici e molto simili.

In un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, la Teherani ha anche parlato di come la figlia abbia pianto e sofferto per le ingiustizie viste durante la sua partecipazione al reality show.

