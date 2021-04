giulia-salemi-e-la-visita-al-figlio-di-pretelli:-cosa-ne-pensa-ariadna-romero

Giulia Salemi, sbarcata nel salotto di Domenica Live, ha raccontato dei retroscena riguardanti l’incontro che ha avuto con il figlio del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli e ha replicato alle frasi non proprio garbate che Awed ha rivolto a sua madre Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi.

Come già detto nei giorni scorsi, Giulia ha ri-sottolineato di avere un particolare feeling con i piccini. E infatti anche con il figlio dell’ex velino, Leonardo, si è trovata benissimo. Particolarmente felice anche per il fatto che ha avuto la ‘benedizione’ della modella cubana Ariadna Romero, madre di ‘Leo’ nonché ex compagna di Pierpaolo. “La mia più grande alleata è Ariadna”, ha spiegato, visibilmente soddisfatta di come sono andate le cose. Complimenti anche da parte di Barbara d’Urso che ha colto l’occasione per rimarcare che le donne devono darsi manforte e non farsi la guerra.

Spazio poi a Fariba, attualmente impegnata in Honduras, nel reality show condotto da Ilary Blasi. Nelle scorse ore hanno fatto particolare rumore le dichiarazioni rilasciate da Awed nei confronti della Tehrani. “Sta sempre con le te..te di fuori. Io ho l’ormone a zero altrimenti“, le frasi che hanno fatto un po’ di baccano sui social e sulle testate specializzate di tv e cronaca rosa.

“Una battuta infelice che si poteva evitare”, ha tagliato corto la Salemi, rivolgendo poi dei complimenti alla madre per il percorso che sta facendo nel programma dei ‘naufraghi’.

A questo punto è arrivato un videomessaggio di Pretelli, che ha fatto un grosso in bocca al lupo alla compagna per la nuova avventura professionale che la vedrà a breve protagonista: Dal 16 aprile andrà in onda, su MediasetPlay, il format ‘Salotto Salemi’.

“Sono contento e felice per il tuo nuovo programma. Sai quanto ti amo e spero che vada bene. Proteggerò con tutto me stesso il bello che c’è tra di noi. Un bacio, mi manchi da morire”, il messaggio tutto miele e zucchero dell’ex velino di Striscia la Notizia. “Amo follemente la sua dolcezza”, il commento di Giulia, che ha trovato un altro applauso della padrona di casa, Barbara d’Urso.

Domenica Live, puntata dell’11 aprile: clima teso tra Sandra Milo e Paone

Prima dell’intervista di Giulia Salemi, nel salotto si sono scaldati gli animi. Sandra Milo ha avuto un duro scontro con Alessandro Cecchi Paone e con il virologo Pregliasco.

Inoltre è stato trattato nuovamente il caso di Denise Pipitone con delle rivelazioni scottanti provenienti dalla Russia.