giulia-salemi-e-pierpaolo-pretelli,-ariadna-chiarisce:-“nessun-problema”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Ariadna Romero fa un chiarimento: “Nessun problema con loro”

Oggi è il compleanno del figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero. E quest’ultima ha deciso di organizzare un party per celebrare tale evento. In tanti su instagram le hanno chiesto se alla festa di compleanno ci sarà anche il padre insieme alla nuova compagna Giulia Salemi. Dopo tantissime domande di questo tipo, Ariadna Romero ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, asserendo dapprima di non capire perchè suo figlio dovrebbe privarsi della presenza di suo padre al suo compleanno, e successivamente ha chiarito una volta per tutte di non avere alcun problema nei loro confronti: “Non c’è nessun problema, andiamo tutti d’amore e d’accordo…”

Ariadna Romero (ex di Pierpaolo Pretelli) stufa delle polemiche: “Le guerre le fate voi”

Ariadna Romero, sempre in questo suo sfogo su instagram, dopo aver chiarito una volta per tutte di non avere alcun problema nei confronti di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ha anche colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Cosa ha detto? L’ex di Pierpaolo Pretelli, che non sarà nel cast del GF Vip 6, ha dichiarato di essere stufa di leggere presunte liti che mai sono esistite nella realtà:

“Le ‘guerre’ le fate solo voi nella vostra testa…Abbiamo un bambino felice, quindi queste guerre fatevele da soli…”

Le parole dell’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli non lasciano spazio ad altre possibili interpretazioni: non c’è nessun dissapore tra lei, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, con buona pace di chi mette in giro simili illazioni.

Giulia Salemi, l’ex di Pierpaolo Pretelli confessa: “Siamo amiche”

Ariadna Romero, l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ha poi concluso questo suo intervento su instagram asserendo di essere anche molto amica di Giulia Salemi: “Lei è anche una mia amica, e l’ho sempre detto…” Per tale ragione l’ex di Pierpaolo Pretelli non ha nascosto tutto il suo stupore nel momento in cui c’è chi le ha chiesto se anche lei sarà presente al compleanno di suo figlio: “Ma perchè non ci dovrebbe essere?”