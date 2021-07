Giulia Salemi e quelle parole su Raffaella Carrà: scoppia la polemica

Come tanti personaggi del mondo dello spettacolo e non, anche Giulia Salemi ha voluto spendere qualche parola su Raffaella Carrà, deceduta a 78 anni a causa di un tumore al polmone. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricordato la grande showgirl su Twitter. Il modo in cui l’ha fatto non è particolarmente piaciuto a molti…

“Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella”, ha scritto Giulia Salemi, che dopo Instagram ha ottenuto il famoso badge anche su Twitter. Un traguardo che dunque la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha voluto festeggiare tirando in ballo Super Raffa.

In molti, però, hanno trovato inappropriato il gesto della web influencer italo-persiana. Per tanti è stato del tutto irrispettoso nei confronti di Raffaella Carrà, che non sarebbe stata ricordata nel giusto modo. “Rispetto per i morti”, ha replicato qualcuno. “Anche oggi hai perso l’occasione di stare zitta”, hanno aggiunto altri.

Qualcun altro ha invece polemizzato: “Cosa c’entra la spunta blu con la memoria di Raffaella Carrà? Poteva benissimo dedicarle delle belle parole senza mettere in mezzo il verificato di Twitter”. C’è chi ha provato a difendere Giulia Salemi: “Penso che questo tweet le sia uscito semplicemente male. L’ha fatto sicuramente ingenuamente”.

Al momento la 28enne non ha ancora replicato alle critiche, ma va precisato che Giulia Salemi aveva già ricordato Raffaella Carrà nel giorno della sua morte. “Sipario…Raffaella Carrà”, aveva postato qualche giorno prima con tanto di foto della più grande showgirl italiana di tutti i tempi.

Il caso Giulia Salemi-Cecilia Rodriguez

Molto probabilmente Giulia Salemi si terrà alla larga da questa polemica, come fatto di recente con il caso Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen aveva pubblicamente criticato la collega per non aver ricevuto alcuna telefonata quando Giulia ha iniziato la sua relazione con Francesco Monte, ex storico di Cecilia.

La modella argentina non aveva poi apprezzato il flirt tra la Salemi e il fratello Jeremias, che sarebbe avvenuto nello stesso periodo in cui Giulia frequentava Andrea Iannone. Il pilota ha prontamente smentito, assicurando di non aver mai provato interesse per l’ex gieffina.

Dopo aver criticato Giulia Salemi a Il Punto Z di Tommaso Zorzi Cecilia Rodriguez ha chiamato l’ex concorrente di Pechino Express per chiederle scusa per le sue parole. Gesto molto apprezzato da Giulia che, come precisato in un’intervista al settimanale Chi, ha preferito risolvere la questione privatamente anziché trasformarla in un’aspra faida pubblica.