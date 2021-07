giulia-salemi-e-stefania-orlando-volano-stracci-“sei-una-…”

Giulia Salemi è sicuramente una influencer tra le più importanti del nostro paese. L’abbiamo vista fino a poche settimane fa all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero come concorrente del Grande Fratello vip, reality al quale sembra aver partecipato per ben due volte. All’interno della casa, Giulia ha trovato l’amore ovvero si è fidanzata con Pierpaolo Pretelli e la loro relazione sembra andare a gonfie vele anche a distanza di diversi mesi. I due, infatti, soprattutto sui social appaiono piuttosto innamorati l’uno dell’altro e pare che siano andati addirittura a convivere.

Giulia Salemi, siparietto con Stefania Orlando

Ma non finisce qui perché all’interno della casa Giulia ha trovato anche amicizie, ma purtroppo anche inimicizie. Proprio in queste ore sembra che sia andato in scena un siparietto tra Giulia e un’altra ex gieffina, che tra l’altro è stata una delle protagoniste principali della scorsa edizione del Grande Fratello vip. Stiamo parlando di Stefania Orlando. Le due pare che siano rimaste in buoni rapporti subito dopo la fine del reality. Le due sembrerebbe che nelle scorse ore si siano incontrate e siano andate a cena insieme, documentando questo incontro ovviamente sui social.

Le due ex gieffine a cena insieme, foto e video su Instagram

“Tu sei la regina della falsità e io la principessa”. Sarebbe iniziato con queste parole l’incontro avvenuto nelle scorse ore tra Stefania e Giulia, subito dopo la fine quindi del Grande Fratello vip. Le due Infatti sono riuscite ad instaurare un buon rapporto all’interno della casa, soprattutto dopo che Giulia e Tommaso hanno ricucito il loro rapporto che si era in qualche modo guastato nei mesi precedenti l’entrata all’interno della casa. Sembra che la l’amicizia tra Giulia e Stefania sia davvero sincera ed infatti a distanza di diversi mesi dalla fine del reality, le due si sono incontrate e hanno trascorso una bellissima serata insieme, documentando il tutto con tutta una serie di video e di fotografie che hanno poi pubblicato sui loro profili Social condividendo questi momenti con i loro follower.

Anticipazioni nuova edizione del Grande Fratello Vip 6

Intanto si parla della nuova edizione del Grande Fratello vip e questa volta la macchina operativa sembrerebbe essere già al lavoro per cercare di costruire ancora una volta un cast d’eccezione. A lanciare già qualche indiscrezione è stato nei giorni scorsi il conduttore ovvero Alfonso Signorini. Come sappiamo i due opinionisti Pupo e Antonella Elia sono stati sostituiti ufficialmente da Adriana Volpe e da Sonia Bruganelli. Per quanto riguarda il cast, invece si parla di Manila Nazzaro e anche di un ex fidanzato di Belén Rodriguez.