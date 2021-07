giulia-salemi-fa-una-confessione-intima:-“sono-stata-innamorata-di…”

Giulia Salemi fa una rivelazione choc: “Da piccola sono stata innamorata di mio cugino”

Giulia Salemi è sempre molto attiva sui social e non perde mai occasione per cercare un dialogo con i suoi follower. Oggi ha deciso di farsi i fatti dei propri fan domandando loro di raccontare delle passate storie d’amore, flirt in generale, ecc…: “Raccontatemi flirt, avventure e disavventure di ogni genere…” A questo punto una fan ha voluto svelare alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli che in passato ha avuto una storia con suo cugino. Una rivelazione che ha scioccato Giulia Salemi, anche se ha poi fatto a sua volta un’ammissione. Difatti quest’ultima ha subito voluto rivelare che in passato ha avuto una bella cotta per il cugino:

“Ma in che senso? Comunque devo essere sincera…Anch’io da piccola mi sono innamorata di mio cugino…”

Non è dato sapere però se questo amore è stato solo platonico, oppure si è concretizzato.

Giulia Salemi contro un suo follower: “Attento al karma perchè prima o poi arriverà anche per te”

Un altro suo follower su instagram ha fatto sapere a Giulia Salemi di star conoscendo in questo periodo una ragazza, ma al tempo stesso di andare a letto con la sua migliore amica. Una rivelazione che poco è piaciuta alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli, la quale ha acquistato casa pochi giorni fa. Difatti la giovane influencer ha condannato nella maniera più assoluta la condotta di questo follower mettendolo in guardia che prima o poi il karma potrebbe arrivare anche per lui:

“Ricordati amico mio che il karma è una put***a e agisce nel lungo termine…”

Giulia Salemi spiazzata dalla confessione di una follower: “Dimmi chi è”

Successivamente un’altra follower ha rivelato a Giulia Salemi su instagram di essere stata l’amante di un noto politico. Ovviamente Giulia Salemi ha espresso tutto il suo stupore nel venire a sapere una cosa del genere non facendo mistero di essere adesso curiosa di conoscere il nome di questo politico: “Dimmi chi è…Racconta…” Questa fan le dirà il nome del politico in privato?

L’articolo Giulia Salemi fa una confessione intima: “Sono stata innamorata di…” sembra essere il primo su LaNostraTv.