Giulia Salemi figuraccia, usa Raffaella Carrà per autocelebrarsi: “Taci, rispetta i morti”, caos sui social

Giulia e Raffaella

Giulia Salemi scatena una polemica con un post sulla Carrà

Da quando è venuta a mancare la grande Raffaella Carrà chiunque sui social, in radio e in televisione ha detto la sua sul caschetto biondo. Nelle ultime ore anche Giulia Salemi ha voluto spendere qualche parola sulla professionista bolognese, che è venuta a mancare a 78 anni a causa di un cancro al polmone. la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha ricordato la grande soubrette sul suo account Twitter.

Ma il modo in cui l’ha fatto ha fatto storcere il naso a tantissimi utenti web. “Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella”, ha scritto l’influencer italo-persiana, che dopo Instagram recentemente ha ottenuto il famoso verificato pure sul social con i tweet.

La reazione del popolo del web al post dell’influencer

In tantissimi, però, hanno trovato per nulla appropriato l’iniziativa di Giulia Salemi su Twitter. Infatti, in molti hanno detto che tale gesto è stato del tutto irrispettoso nei confronti della compianta Raffaella Carrà, cui i funerali si sono celebrati nella giornata di venerdì. “Rispetto per i morti”, ha scritto qualcuno sui social. “Anche oggi hai perso l’occasione di stare zitta”, ha aggiunto qualcun altro.

Altri internauti hanno polemizzato in questo modo: “Cosa c’entra la spunta blu con la memoria di Raffaella Carrà? Poteva benissimo dedicarle delle belle parole senza mettere in mezzo il verificato di Twitter”. Ovviamente i sostenitori dell’influencer italo-persiana hanno preso le difese della propria beniamina, scrivendo: “Penso che questo tweet le sia uscito semplicemente male. L’ha fatto sicuramente ingenuamente”. (Continua dopo il post)

Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) July 9, 2021

Giulia Salemi e la polemica con Cecilia Rodriguez

In poche parole l’iniziativa di Giulia Salemi ha creato solo una valanga di polemiche e al momento l’ex gieffina non ha ancora replicato alle critiche. Qualche giorno fa la fidanzata di Pierpaolo Pretelli aveva polemizzato con la collega Cecilia Rodriguez.

Infatti, la sorella più piccola di Belen aveva apertamente criticato la modella italo-persiana per non aver ricevuto alcuna telefonata quando lei aveva iniziato la sua storia d’amore con Francesco Monte, ex di Cechu. Quest’ultima non aveva poi apprezzato la relazione tra la figlia di Fariba Tehrani e il fratello Jeremias, che sarebbe avvenuto nello stesso periodo in cui la Salemi si vedeva con il centauro Andrea Iannone.