giulia-salemi,-grave-lutto:-il-triste-annuncio-della-fidanzata-di-pretelli

Grave lutto per Giulia Salemi che piange la scomparsa di un suo zio, Gilberto, morto pochi giorni fa, più precisamente il 12 giugno 2021. A renderlo noto è stata la stessa influencer e conduttrice, che ha ricordato il caro parente con una Stories divulgata su Instagram in cui si vede la lapide provvisoria riservata al parente. Nel commemorare lo zio, l’italo-persiana ha anche colto l’occasione per dare un saluto a nonno Pino, scomparso nel 2006.

L’ex gieffina era assai attaccata al nonno. Infatti lo ha ricordato anche qualche settimana fa. In particolare lo ha menzionato lo scorso 19 marzo, giorno in cui è cascata la Festa del Papà. Per l’occasione ha prima ringraziato il genitore, Mario (l’uomo ha anche fatto ‘irruzione’ al Grande Fratello Vip 5 per sostenere la figlia alla quale ha indirizzato parole di conforto, stima e fiducia), poi ha sottolineato di essere sicura che nonno Pino la “guarda dal cielo”.

“Un augurio a tutti i papà, a tutti i vostri papà speciali a loro modo, a quelli presenti ed a quelli che ci guardano dal cielo come il mio nonno Pino. Vi abbraccio”, scriveva il 19 marzo l’influencer.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un amore a tutto gas dopo l’esperienza al GF Vip 5: la coppia non scoppia

Amore a tutto gas per Giulia e Pierpaolo: la coppia, sbocciata tra lo scetticismo generale nel corso del Grande Fratello Vip 5, una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia non si è persa di vista un attimo. Al momento sia la Salemi sia Pretelli appaiono in profonda sintonia. Nessuna nuvola sulla loro relazione.

L’ex velino, tra le altre cose, è pure stato vittima di uno scherzo de Le Iene che ha simulato, con la complicità dell’influencer, un tradimento. Anzi, qualcosa di ancor più pericoloso: la redazione del programma di Italia Uno ha fatto credere a Pierpaolo che Giulia si fosse accordata per sposarsi in gran segreto, tramite un matrimonio combinato, in Iran.

Lo scherzo, diabolico, è pienamente riuscito con l’ex velino che è andato in panico totale. A un certo punto ha addirittura preso la decisione di far ritorno in Puglia, dalla sua famiglia. Decisione ‘fermata’ in extremis: Pier, ma dove vai? Era uno scherzo. Sospiro di sollievo e niente matrimonio combinato. Maledette Iene!