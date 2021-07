Giulia Salemi ha un sogno inimmaginabile ed è pronta a realizzarlo

Giulia Salemi si confessa e racconta uno dei suoi sogni nascosti: adesso, l’ex gieffina, potrebbe realizzarlo, ecco come.

E’ un momento davvero magico, come sappiamo, per Giulia Salemi. La popolare influencer è al settimo cielo, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, per aver trovato l’amore.

Giulia Salemi (foto da profilo ufficiale Instagram)

La relazione con Pierpaolo Pretelli, nata all’interno della casa di Cinecittà, prosegue a gonfie vele anche fuori. Un rapporto che sta crescendo e che, come spiegato dai due, si nutre di fiducia reciproca e grande sentimento.

Tuttavia, proprio un fine settimana trascorso fuori porta con il suo Pierpaolo, ha fatto rimanere un po’ male Giulia. Ma che cosa è successo?

Giulia Salemi, c’è una persona che ammira e che vuole incontrare: ecco di chi si tratta

Giulia si trovava, come detto, impegnata in un weekend romantico con Pierpaolo. I due si trovavano a Forte dei Marmi. Nel frattempo, però, a Roma c’era una persona che Giulia avrebbe tanto voluto incontrare.

Si tratta di Kim Kardashian, la popolarissima influencer statunitense protagonista del programma cult ‘Al passo con i Kardashian’. Una vera fonte di ispirazione per Giulia, che da sempre stravede per lei.

Più volte, infatti, nel corso dell’avventura al GF Vip, aveva spiegato di seguirla con grande interesse e di sognare di incontrarla.

Così, quando ha scoperto che proprio mentre lei era lontana la sua beniamina era invece nella Capitale, è rimasta piuttosto delusa.

Pierpaolo ha prima scherzato con delle storie Instagram in cui mostrava la delusione di Giulia. Poi, però, si è messo all’opera per cercare di organizzare un incontro last minute. Il tentativo, però, non è andato a buon fine.

Oltre al danno, la beffa: quando Giulia è tornata a Roma, Kim era già ripartita verso gli Stati Uniti.

Giulia però non si è persa d’animo e nelle stories di Instagram, dopo uno sfogo (‘Mai una gioia’), ha spiegato di voler migliorare il suo inglese per essere lei ad andare a Los Angeles a raggiungere la sua eroina.