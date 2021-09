giulia-salemi,-l’appello-per-dayane-mello:-“non-la-stanno-tutelando!”

Dayane Mello, situazione difficile nel reality La Fazenda. Giulia Salemi: “Non la stanno tutelando!”

Dayane Mello dopo la partecipazione al GF Vip 5 ha scelto di mettersi nuovamente in gioco, prendendo parte al reality La Fazenda: l’esperienza della modella si sta rivelando abbastanza difficile. Ieri sera la produzione del programma trasmesso in Brasile ha organizzato una festa per i concorrenti, che a quanto pare non è stata per niente piacevole per Dayane. Sul web si evince che la 32enne sarebbe stata vittima di molestie da parte di uno dei suoi compagni di gioco.

A farsi sentire facendo un appello sui social, ci ha pensato la sua amica Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli tramite un tweet ha scritto: “Non stanno tutelando Dayane in quel progamma!”.



Giulia Salemi fa una richiesta per Dayane Mello sui social: “Per favore fate qualcosa!”

Continua a destare parecchia preoccupazione la partecipazione di Dayane Mello al reality La Fazenda, la versione brasiliana de La Fattoria. Stando a quanto si evince sul web la modella dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo alla stessa maniera degli altri concorrenti, sarebbe stata molestata in diretta da uno dei coinquilini dopo diversi tentativi andati male. A rompere il silenzio sulla terribile questione è stato subito il profilo Instagram ufficiale dell’ex protagonista del GF Vip 5, con queste parole: “Questo è inaccettabile. Dayane completamente incosciente e senza alcuna facoltà delle sue azioni. Niente lo giustifica. Verranno presi i provvedimenti necessari con immagini, video, interventi e azioni di tutto ciò che abbiamo visto non appena riusciremo a metterci in contatto con i responsabili”.

Giulia Salemi che ha condiviso con Dayane l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, si è schierata dalla parte della modella brasiliana. Per iniziare la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha taggato il profilo Twitter della sua amica, dopodichè ha fatto questa richiesta: “Per favore chi gestisce questo profilo fate qualcosa!! Siamo arrivati a parlare di stupro?”.

Dayane Mello vittima di molestie? Giulia Salemi: “Siamo tutti preoccupati per lei!”

Giulia Salemi che nei giorni scorsi ha avuto un brutto imprevisto, ha continuato a farsi sentire, riguardo a ciò che sta accadendo a Dayane Mello nel reality La Fazenda:

“Siamo tutti preoccupati per lei! Perchè poi quel pervertito non è ancora uscito? Aiutate Dayane contattate la produzione!”.

