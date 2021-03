giulia-salemi,-l’ex-fidanzato-avverte-pierpaolo-pretelli:-“stai-attento”

Pierpaolo Pretelli, parla Abraham Garcia (ex fidanzato di Giulia Salemi): “Stai attento”

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta procedendo a gonfie vele e pare proprio che abbiano trovato la felicità che tanto desideravano. Peccato che Abraham Garcia (l’ex fidanzato di Giulia Salemi) abbia parlato al settimanale Nuovo Tv per lanciare un avvertimento a Pierpaolo Pretelli:

“Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”.

Come la prenderà Pierpaolo Pretelli? Non darà adito alle sue parole oppure inizierà ad avere dei dubbi sulla sua attuale fidanzata?

Giulia Salemi: “Mi diceva di essere innamorata”, rivela l’ex Abraham Garcia

“Mi diceva di essere innamorata” racconta Abraham Garcia a proposito della sua ex fidanzata Giulia Salemi, “e mi chiamava assieme a sua madre. Abbiamo avuto una relazione stabile. Non dà importanza alla nostra storia per non dare spiegazioni a Pierpaolo Pretelli”. Ora come ora non ha difficoltà nell’ammettere che è un po’ geloso nel vederla insieme a un altro perché sono stati insieme quattro anni e hanno vissuto esperienze incredibili. Per lui è stata una persona speciale ed è stata l’unica donna italiana con la quale si è fidanzato.

Abraham Garcia amareggiato: “Giulia Salemi stava con me solo per interesse”

“Stava con me solo per interesse” ha continuato Abraham Garcia a proposito di Giulia Salemi, “e quando l’ho conosciuta mi chiese di aiutarla a diventare famosa anche in Spagna. Lì non piaceva la sua freddezza. Mi sono sentito usato”. Ora come ora il conduttore e modello spagnolo continua a lavorare nonostante il periodo in cui si sta vivendo e spera di trovare l’amore. Invece Pierpaolo Pretelli ha assicurato che i suoi genitori si ricrederanno su Giulia Salemi.

