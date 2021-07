giulia-salemi:-“mi-devo-trattenere”.-arriva-un-chiarimento-inaspettato

Giulia Salemi fa un passo indietro e racconta: “Io mi devo trattenere”

È iniziato un periodo ricco di impegni professionali per Giulia Salemi. Grazie al lancio del Grande Fratello Vip, che l’ha vista protagonista per la seconda volta del reality, l’influencer è richiestissima in qualità di modella e non solo. Giulia Salemi ha recitato nel videoclip del nuovo singolo di Shade e in quello lanciato dal fidanzato Pierpaolo Pretelli. Impegnatissima anche come modella, Giulia Salemi è costantemente al lavoro e si divide da uno shooting all’altro. Proprio in queste ore però l’ex gieffina ha voluto fare un chiarimento, raccontando ai suoi followers su Instagram Stories:

“Devo trattenermi”.

Giulia ha dichiarato infatti di non poter rivelare molto dei suoi impegni professionali anche se mantenere i segreti non è nella sua natura.



Giulia Salemi confessa: “Non posso spoilerare”. Cosa bolle in pentola dopo il Grande Fratello Vip?

“Il 90% delle cose che faccio non le posso spoilerare. Io parlerei sempre, quindi mi devo trattenere assai”. È stato questo lo sfogo di Giulia Salemi sui social, l’influencer si è sentita quasi in colpa con i suoi seguaci per non potere raccontare apertamente quali sono i suoi progetti. In queste ore la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha raccontato di non aver potuto dire nulla del videoclip girato per Shade e nemmeno di quello in cui ha recitato per il compagno.

Giulia Salemi pronta a spiccare il volo: i nuovi impegni professionali

Intanto in questi giorni Giulia Salemi sarà impegnata al Giffoni film festival nella giornata dedicata ai social. Nel weekend ci sarà una sorpresa per l’ex gieffina che ha solleticato ieri la curiosità dei suoi fans. Intanto la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele. Giulia infatti ha partecipato alla festa di compleanno del figlio del fidanzato, insieme a tutta la famiglia dell’ex velino, compresa Ariadna Romero.

