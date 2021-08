giulia-salemi-non-lo-immaginava:-un-commento-di-pierpaolo-pretelli-la-ferisce

Giulia Salemi risponde con un gestaccio a Pierpaolo Pretelli: cosa è successo

Non mancano i bisticci tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due ex gieffini, che si sono innamorati proprio nella casa più spiata d’Italia, si mostrano quotidianamente sui social, regalando scorci di vita condivisa. Proprio in queste ore i due ragazzi sono stati protagonisti di un botta e risposta su Instagram Stories. Pierpaolo Pretelli ha preso in giro Giulia Salemi che non è stata proprio diplomatica nella risposta. “Quando è ripresa cambia modo di camminare. Amore cammina come cammini senza essere ripresa!” ha sottolineato il modello alla compagna. La reazione di Giulia Salemi non si è fatta attendere. Senza dire una parola l’influencer ha alzato il dito medio verso il fidanzato, e ha aggiunto la frase “che simpa” come didascalia del video. Segno forse che la battuta di Pierpaolo Pretelli non è stata proprio gradita.



Giulia Salemi: “Sei una persona davvero incredibile”, la dedica inaspettata

Oltre a bisticciare con Pierpaolo Pretelli, sempre in modo molto ironico, Giulia Salemi, che di recente ha avuto un inconveniente, ha voluto fare su Instagram degli auguri speciali al suo manager. L’influencer gli ha infatti dedicato queste dolci parole: “Tu sai tutto quello che rappresenti nella mia vita. Sei una persona davvero incredibile, super carismatica, intelligente, professionale”. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha poi continuato il lungo elogio al manager sottolineando che umanamente è ancora più prezioso per lei che nel lavoro.

Giulia Salemi ammette: “Ci stiamo prendendo tutte le nostre soddisfazioni”. Il messaggio per il manager

La lunga dedica di Giulia Salemi al suo manager è proseguita con queste parole: “Tu che hai creduto in me come una squadra, insieme ci stiamo prendendo tutte le nostre soddisfazioni e rivincite”. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha ammesso che il suo manager è soprattutto un amico e un confidente, un genitore e per questo non smetterà mai di volergli bene.

L’articolo Giulia Salemi non lo immaginava: un commento di Pierpaolo Pretelli la ferisce sembra essere il primo su LaNostraTv.