Giulia Salemi non sta nella pelle: “Nel weekend emozione unica”. Chi incontrerà

Giulia Salemi su di giri: “Nel weekend ho un’emozione unica”. Sale la curiosità dei fans

Un’agenda ricca di impegni quella di Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip l’influencer sta vivendo un rilancio professionale importante. Richiestissima come testimonial e modella, Giulia Salemi è la protagonista del video clip di Shade “In un’ora”, già candidato ad essere il tormentone dell’estate 2021. Ma non è tutto perchè Giulia Salemi ha stuzzicato la curiosità dei suoi fans su Instagram Stories raccontando quali saranno i suoi prossimi impegni e soprattutto cosa succederà tra sabato e domenica:

“Sono tornata a Milano perchè sto finendo gli ultimi progetti di lavoro, ultime registrazioni social e tv, poi andremo al Giffoni e poi nel weekend sapete che ho un’emozione unica, quindi vediamo come si evolve la situazione”.

È rimasta sul vago riguardo al fine settimana che l’aspetta Giulia Salemi, tenendo alta la curiosità dei fans che la seguono con affetto dai tempi del suo primo Grande Fratello.



Giulia Salemi pronta per un fine settimana indimenticabile: cosa farà sabato e domenica

Dopo aver incontrato Stefania Orlando ieri, con la quale ci sono state scintille tra riappacificazioni e frecciatine, oggi Giulia Salemi si è buttata sul lavoro pronta per partecipare venerdì 23 luglio al Giffoni film festival dove sarà la protagonista della “giornata social”. Ma non è tutto perchè nel weekend per la Salemi ci sarà una nuova emozione. Molto probabilmente l’influencer si riferiva a un incontro previsto proprio nel fine settimana al Giffoni film festival in cui sabato 24 luglio sarà ospite il regista Ferzan Ozpetek.

Giulia Salemi fa confusione: “Avete ragione, chiedo scusa”. La precisazione sui social

Emozionata per i suoi nuovi impegni professionali, Giulia Salemi ha però fatto qualche pasticcio con le storie su Instagram e ha voluto chiedere scusa e fare una precisazione. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha ammesso: “Avete ragione, chiedo scusa, interrompo sempre le storie, non so nemmeno io perchè, magari quella dopo non mi piace, mi dilungo troppo o dura troppo poco. Scusate”.

L’articolo Giulia Salemi non sta nella pelle: “Nel weekend emozione unica”. Chi incontrerà sembra essere il primo su LaNostraTv.