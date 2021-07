Giulia Salemi, ora non è più un segreto: “Ecco quando mi arrabbio con Pierpaolo”

Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli confessa: “Quando si sminuisce mi incavolo”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno concesso un’intervista insieme a Radio KissKiss. Quando le è stato chiesto cosa fa per sostenere il suo fidanzato, la giovane influencer ha svelato un retroscena.

Scendendo nel dettaglio l’ex gieffina non ha nascosto di non gradire una parte del carattere del proprio amato, visto che a riguardo ha detto: “Quando si sminuisce mi incavolo”. Subito dopo la modella e influencer ha sottolineato: “Però siamo un po’ tutti insicuri perchè abbiamo questa corazza”.

Pierpaolo Pretelli, la fidanzata Giulia Salemi non lo nasconde: “A volte gli faccio critiche costruttive”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a formare senza ombra di dubbio una delle coppie più amate, dopo l’amore scoppiato tra le mura della casa del GF Vip 5. L’influencer italo-persiana e l’ex velino di Striscia la notizia oggi venerdì 23 luglio 2021 si sono raccontati ai microfoni di Radio KissKiss. Per iniziare Giulia si è espressa sugli impegni lavorativi suoi e del suo amato sottolineando: “La fortuna del nostro lavoro è che possiamo spostarlo dove vogliamo. Ad esempio ho la mia linea di costumi, quale posto migliore se non il mare!”.

A questo punto alla domanda di chi è stata l’idea di far partecipare Giulia nel video della sua nuova hit “L’estate più calda”, Pierpaolo ha risposto: “Si è proposta lei. Per primo l’ho fatta sentire a lei perchè era importante il suo parere”.

La 28enne inoltre ha fatto sapere cosa ha detto quando ha sentito per la prima volta il singolo del suo fidanzato: “Ho detto mi piace. Con me che sono una che si gasa, mi hanno insegnato a partire un po’ più calmi”.

Successivamente Giulia ha ammesso di sostenere Pierpaolo aggiungendo:

“Faccio un mix. A volte critiche costruttrive però anche lo carico. Gli dico questa cosa qua devi migliorarla, su altre cose dico pazzesco”.

Giulia Salemi fa un’ammissione: “Non sono più abituata ad andare a dormire alle tre”

A questo punto Pierpaolo Pretelli che nei giorni scorsi ha fatto uno scherzo ai fan, ha detto la sua su Giulia Salemi elogiandola: “Non ha l’età che ha. E’ più grande”.

Successivamente l’ex gieffina riguardo allo stress ha detto: “Io sono una grandissima perfezionista, mi stresso perchè voglio fare sempre le cose al meglio”.

Giulia inoltre dopo aver detto che se il suo fidanzato non commenta i suoi post sui social i loro fan pensano male, ha aggiunto: “Se non commenta dicono hanno litigato. Gli dico vai a commentarmi subito la foto”. Dopo che Pierpaolo ha ribadito di essere soddisfatto per il successo che sta avendo il suo nuovo singolo, Giulia riferendosi al fatto che è stato faticoso per lei alzarsi oggi dopo la serata trascorsa ieri al compleanno di Alberto Urso ha sottolineato: “Ormai non sono più abituata ad andare a dormire alle tre, infatti mi vergogno”.

