giulia-salemi,-pierpaolo-pretelli-censura-un-video:-“obbligata-a-cancellarlo”

Pierpaolo Pretelli ferma Giulia Salemi. Lei racconta: “Mi ha obbligata a cancellare una storia”

Sono in vacanza in Sardegna Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi eppure, nonostante il sole, il mare e l’aria di festa, non mancano i battibecchi quotidiani per la coppia. In queste ore in particolare Pierpaolo Pretelli avrebbe censurato un video di Giulia Salemi per un motivo che ha fatto sorridere i fans del Prelemi.

“Ho fatto una storia e mi ha obbligato a cancellarla perchè mi ha detto: ‘Ho la panza’. Che coraggio!”.

Questo lo sfogo di Giulia Salemi mentre era a letto sotto le coperte con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. L’influencer ha poi rincarato la dose, sempre in tono ironico, raccontando: “Questo posta le mie storie dove dico una battuta per ridere e viene pure ripresa ovunque per colpa sua e poi… ma veramente”. Divertito dal racconto della fidanzata su Instagram Stories, Pierpaolo Pretelli non ha potuto fare a meno di sorridere.



Giulia Salemi ha un problema durante la cena, Pierpaolo Pretelli la prende in giro

Le cene sarde si sono rivelate piene di insidie per Giulia Salemi che ha avuto un problema con il branzino al sale. L’influencer ha immortalato il momento della preparazione del pesce su Instagram Stories, mostrandosi non proprio avvezza nell’opera. Pierpaolo Pretelli ha fatto una battuta simpatica alla fidanzata raccontando: “Giulia pesi massimi, dai sculaccialo”. L’influencer, intenta a percuotere il branzino, ha poi rincarato la dose scherzando: “Dovrei fare così quando sono arrabbiata con te”.

Giulia Salemi fa un bilancio e ammette: “È cambiato tutto, ma non è cambiato niente”

Intanto nel suo ultimo post su Instagram Giulia Salemi ha voluto sottolineare di essere rimasta sempre la stessa, nonostante la popolarità e l’amore ritrovato. “È cambiato tutto ma non è cambiato niente”, ha scritto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli che di recente ha svelato anche un retroscena su lei e il compagno.

