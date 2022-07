Giulia Salemi prende un grosso spavento: “Stavo per ammazzarmi! Non è normale”

L’influencer dopo aver rischiato di fare un incidente se la prende con il fidanzato: “Stupido!”

La nota modella e influencer Giulia Salemi, nelle scorse ore ha preso un grosso spavento mentre era in bicicletta. L’ex gieffina in particolare ha pubblicato dei suoi video tra le storie del proprio profilo Instagram, e per iniziare il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli al suo fianco e in automobile le ha chiesto: “Ma perchè tu sei in bici e io in macchina”. La replica della giovane conduttrice non si è fatta attendere: “Perchè io faccio sport”. La 29enne dopo aver detto che andare in bicicletta la diverte tanto, ha rischiato di scontrarsi con un furgone. Parecchio spaventata la modella si è arrabbiata con il suo amato ironizzando, dato che ha affermato: “Amore por** t**ia sei stupido!”.



Lo sfogo dell’ex gieffina durante un giro in bicicletta: ecco cosa è successo

L’influencer Giulia Salemi sempre molto attiva sui social, si è ripresa con il suo cellulare mentre andava in bicicletta. L’ex gieffina dopo aver rischiato di fare un incidente a causa della distrazione, si è lasciata andare a uno sfogo, per aver inserito la testuale didascalia in un suo filmato, visto che anche se ha potuto fare un sospiro di sollievo ha scritto: “Non è normale. Stavo per ammazzarmi. Io delicatissima”.

Intanto di recente la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è raccontata ai microfoni del settimanale Chi, facendo sapere in che modo reagisce alle critiche che riceve: “Non voglio fare l’ipocrita, se leggo degli insulti, specialmente gratuiti non ci rimango bene”. Dopo aver precisato di aver imparato a dare meno peso alle offese e di amare quelle costruttive e non i messaggi per ferire e insultare ha espresso il suo parere sui social: “A volte devo dire che stanno diventando un po’ tossici”.

Giulia Salemi, vita cambiata dopo la partecipazione al GF Vip: “Sono molto più risoluta”

Sempre nell’intervista concessa alla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’ex gieffina ha fatto sapere in che modo è cambiata la sua vita dopo l’esperienza vissuta nel seguitissimo reality show pronto a tornare sul piccolo schermo: “Sono molto più risoluta, sono più matura. Ho messo le basi del mio futuro, ho acquistato casa, ho una relazione sana da due anni, riesco a lavorare bene”. Poi ha svelato quali sono i suoi obiettivi: “Il prossimo step sarà quello di costruirmi una famiglia. Oltre che continuare con il mio lavoro”.

