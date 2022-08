Giulia Salemi pronta a diventare mamma per la prima volta? Tutta la verità

Pierpaolo Pretelli e la sua compagna pronti a diventare genitori? Parla lei

Oggi Giulia Salemi ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi per parlare della sua recente esperienza alla conduzione del Giffoni Film Festival al fianco di Nicolò De Devitis. In questi mesi sono circolate diverse indiscrezioni sulla sua vita privata, tra cui anche il fatto che sarebbe pronta a mettere su famiglia con il suo attuale compagno. E il giornalista le ha ovviamente chiesto delucidazioni su tutta questa faccenda. L’influencer ha quindi rivelato di amare i bambini, ma di non avere per nulla fretta di diventare madre: “Amo i bambini, ma diamo tempo al tempo…” E qualora dovesse diventare mamma nel breve termine ha rivelato di non sapere se riuscirà ad essere severa come sua mamma è stata con lei:

“Sono molto accomodante con loro, non so se riuscirei a essere severa come è stata mia mamma con me, ma poi, visti i risultati, aveva ragione lei…”

Giulia Salemi non lo nasconde: “Il mio sogno è diventare una conduttrice”

La giovane influencer, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Chi, ha poi dichiarato di avere un sogno nel cassetto. Quale? Diventare una conduttrice vera e propria:

“Non sono solo un’influencer, il mio desiderio è fare la conduttrice e portare i giovani a vedere la tv, tipo ‘chi mi ama, mi segua’…”

La compagna di Pierpaolo Pretelli, la quale pare potrebbe tornare al GF Vip ricoprendo il ruolo di inviata, ha poi dichiarato che condurre il Giffoni Film Festival al fianco di Nicolò De Devitis è stata senza ombra di dubbio una bellissima esperienza che le ha insegnato tanto: “Sono stata accolta benissimo…”

L’influencer ironizza sulle polemiche scoppiate su Chiara Ferragni: “Ho tantissimi accappatoi”

Giulia Salemi sul settimanale Chi ha anche voluto ironizzare a suo modo sulle polemiche scoppiate sulla sua collega influencer, che su Tik Tok ha pubblicato un video in cui ha rivelato ai suoi follower di aver preso indebitamente degli accappatoi da un hotel. Cosa ha detto? Si è limitata a dire che lei di accappatoi a casa ne ha tantissimi:

“Quando ho preso casa, i fan dei Prelemi ci hanno mandato diversi accappatoi con le nostre iniziali, sono a posto per il resto della mia vita!”

L’articolo Giulia Salemi pronta a diventare mamma per la prima volta? Tutta la verità sembra essere il primo su LaNostraTv.