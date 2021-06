giulia-salemi,-quanto-la-conoscete?-che-titoli-di-studio-possiede

Bella ed abilissima nel districarsi davanti ad una telecamera o coi social, Giulia Salemi è tra le vip più ammirate. Come è arrivata al punto di realizzarsi.

La bellissima vip, specializzata nella partecipazione ai reality (ha all’attivo diverse presenze sia in Spagna che in Italia, n.d.r.) oggi è molto felice dopo avere trovato l’amore al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi Foto da Instagram

Alla sua seconda apparizione all’interno della casa più spiata d’Italia, la 28enne originaria di Piacenza ha avuto modo di legarsi a Pierpaolo Pretelli.

Con lei il 30enne lucano ha avuto modo di consolarsi, dopo i continui rifiuti di Elisabetta Gregoraci contro i quali era andato a sbattere.

Ancora oggi Giulia Salemi continua anche la sua fervida attività da influencer, con tantissimi ammiratori che ogni giorno le dimostrano tanto affetto. Ad oggi sono più di un milione e mezzo.

Per arrivare dove si trova oggi, la figlia di Fariba Tehrani non è che non abbia faticato. A volte la sola bellezza non basta e comunque servono delle capacità. Doti che lei possiede.

Quali titoli di studio possiede

Noi ce la ricordiamo in principio a Miss Italia 2014, dove si piazzò al terzo posto finale assicurandosi però le fasce di Miss Sport Lotto Emilia Romagna e di Miss Tv Sorrisi e Canzoni.

Poi è cominciato il suo percorso non solo come modella – intrapreso qualche anno prima – ma anche come “prezzemolina dei reality”. Con la mamma ha preso parte anche a Pechino Express in Sud America.

Lei ha anche studiato, frequentando il liceo scientifico e poi la facoltà di Economia e Commercio nella sua città natale, Piacenza.

Però ha abbandonato dopo un solo anno, visto che ben presto si è trasferita a Milano per lavorare nel mondo dello spettacolo.

Alla teoria lei ha anteposto sin da subito la pratica. Il titolo di studio, per l’ambito di interesse di Giulia Salemi, non è indispensabile. Lei ha saputo costruirsi da zero, facendo tutto da sola, ed oggi ha raggiunto tanti importanti traguardi.