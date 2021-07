giulia-salemi-scatenata,-lo-ha-fatto-al-compleanno-di-alberto-urso:-“impazzisco”

Giulia Salemi senza freni al compleanno di Alberto Urso: “Impazzisco”

Ha partecipato ieri sera al compleanno di Alberto Urso Giulia Salemi. L’influencer è stata accompagnata dal fidanzato Pierpaolo Pretelli e con loro erano presenti molti volti noti del piccolo schermo, come il figlio di Alessandro Gassmann Leo. In una location da sogno Alberto Urso ha festeggiato i suoi 24 anni e ha offerto agli amici un menù ricco e golosissimo. “Impazzisco”, ha ammesso Giulia Salemi di fronte a un piatto di ravioli che ha divorato senza pensare alla linea. L’influencer ha mostrato tutte le prelibatezze passate sul tavolo e ha ammesso di aver fatto anche il bis con un piatto di pasta. Insomma, si è concessa una serie di peccati di gola l’ex gieffina che ha ritrovato la fiducia in se stessa grazie a Pierpaolo Pretelli che è stato in grado di valorizzarla.



Giulia Salemi, incontro importante dopo il Grande Fratello Vip: “È una persona speciale”

In queste ore Giulia Salemi, che ha fatto un chiarimento di recente, oltre a festeggiare il compleanno di Alberto Urso, ha incontrato per la prima volta dopo il Grande Fratello Vip anche Maria Teresa Ruta. “È una una persona speciale e mi fa fare veramente un ritorno nella casa anche perchè non è cambiata niente è sempre la stessa unica e inimitabile”. Questo il commento di Giulia Salemi su Maria Teresa Ruta. L’influencer ha voluto ricordare ai suoi followers che anche l’amica ha lanciato un tormentone estivo: il singolo “Mi sveglio ballando”.

Maria Teresa Ruta spiazza Giulia Salemi: “Tutti furibondi al GF Vip”

“Al Grande Fratello Vip eravate tutti furibondi al mattino”. È stata questa la confessione fatta da Maria Teresa Ruta a Giulia Salemi. L’influencer ha confermato le parole dell’amica, ammettendo che Maria Teresa era l’unica a svegliarsi con il sorriso al GF Vip e spesso la sua positività finiva per essere fraintesa e dar fastidio ad alcuni.

